Кабардино-Балкария, 30 июля, 2010, 15:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в целях снижения активности бандподполья на въездах в каждом селе выставят дополнительные патрули, а также камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город". Об этом президент республики Арсен Каноков заявил в четверг, 29 июля на встрече с населением Баксанского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. Напомним, что именно этот район Кабардино-Балкарии в последние несколько недель стал местом большой активности бандподполья. В частности, 21 июля боевики совершили там подрыв Баксанской ГЭС.

Каноков предложил, чтобы эта система начала работать с Баксанского района, а затем была бы задействована и в других муниципальных образованиях республики, хотя для этого и потребуются дополнительные средства.

Глава Кабардино-Балкарии также отметил, что, на его взгляд, амнистия как инструмент может быть применена только к тем участникам бандподполья, которые не запятнали себя кровью. "Тех, кто еще не переступил точку невозврата, я призываю опомниться. Те, кто себя замарал, должны ответить", - сказал Каноков.

Глава региона поручил главам администраций Баксанского района и городского округа Баксан плотно работать с главами родов, общаться с ними, подчеркнув, что и сам будет с ними общаться. Вместе с тем он призвал глав администраций сельских поселений поработать с жителями своих сел, чтобы активизировать их противостояние бандподполью. "Ваше слово для ваших сельчан - закон, поэтому общайтесь с ними, ведите с ними эту работу," - сказал Каноков.