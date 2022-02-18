Уголовные дела в отношении экс-президента Украины Порошенко
Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет стать депутатом Европейского парламента. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RMF FM. «Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация полная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать...
18 февраля 2022
Меру пресечения Порошенко оставили без изменений
Мера пресечения, избранная в январе в Киеве бывшему президенту Украины, фигуранту уголовного дела о госизмене Петру Порошенко, оставили в силе. Вердикт 11 февраля вынес апелляционный суд Киева. Судья объявил о том, что мера пресечения в виде личного обязательства с ограничением покидать Киев и...
11 февраля 2022
Порошенко рассказал о вывозе золота из Крыма в 2014 году
Бывший президент Украины Пётр Порошенко рассказал, как в 2014 году распорядился вывезти наличные деньги и золото из Крыма, вступившего в состав России. Об этом он заявил 11 февраля на судебном заседании, которое транслировалось на канале суда в YouTube. По словам Порошенко, он дал в то время главе...
11 февраля 2022
Сторонники Порошенко устроили митинг у здания суда в Киеве
В Киеве возле здания Апелляционного суда 11 февраля началась акция в поддержку пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Всего на площади собралось более тысячи сторонников политика. Как сообщается в телеграмм-канале политического объединения, активисты...
11 февраля 2022
Путин готов предоставить Порошенко политическое убежище. Сеть: «На Колыме?»
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, в случае возникновения сложностей, политическое убежище. Об этом российский лидер сообщил 7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «В свое...
8 февраля 2022
Порошенко ответил Путину на предложение о предоставлении убежища
На предложение президента России Владимира Путина предоставить в случае необходимости политубежище по гуманитарным соображениям экс-президенту Украины Петру Порошенко ответил сам бывший украинский лидер 8 февраля в своём телеграм-канале. Порошенко призвал действующего украинского лидера Владимира...
8 февраля 2022
Путин сообщил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко
Политическое убежище предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко, если у него возникнут сложности, ещё когда он занимал пост главы государства, президент России Владимир Путин. Об этом российский лидер сообщил 7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции...
8 февраля 2022
Политолог: «Титаник» Зеленского напоролся на айсберг Порошенко
Выиграть выборы на Украине может совершенно неожиданный кандидат. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 2 февраля научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. «Зеленский словно «Титаник», который...
2 февраля 2022
Эксперт: Зицпрезиденты Украины почти не влияют на её политику
В случае смены президента Украины её политический курс останется прежним. Об этом 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин. «Какая нам и украинскому народу разница — что будет с Зеленским или Порошенко? Политика...
2 февраля 2022
Явившийся в суд Порошенко отказался участвовать в «этом шоу»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, которого обвиняют по делу о закупке угля из Донбасса в назначенный день, 31 января, явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако давать показания политик отказался. Читайте также: Госбюро расследований Украины ожидает Порошенко на...
31 января 2022
Госбюро расследований Украины ожидает Порошенко на допрос 31 января
На допрос по делу о поставках Киеву угля с Донбасса ожидает 31 января бывшего украинского президента Петра Порошенко государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГБР. «Следователь ГБР ждет Петра Порошенко к 11:00 (12:00 мск) 31 января 2022 года», —...
26 января 2022
Порошенко не выполнил требования суда по сдаче загранпаспорта
До сих пор бывший украинский президент Пётр Порошенко не сдал свой паспорт для выезда за рубеж, хотя сдачи паспорта от него потребовал суд, передаёт 24 января «112 Украина». Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция» Как...
24 января 2022
Эксперт: Порошенко преследуют за созданную им успешную схему контрабанды
Зеленский преследует Порошенко вовсе не исходя из защиты интересов граждан Украины. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. «Когда блокаду Донбасса только вводили инициативные главари нацбатов, Порошенко был против», — заявил эксперт. По мнению...
24 января 2022
Эксперт: Порошенко и другие олигархи могут победить Зеленского
Порошенко ведёт с Зеленским борьбу за свои активы, и у него есть все шансы выиграть. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. «Порошенко ведет борьбу за своё имущество, которое арестовали на Украине, но у него неплохие шансы отбиться, и мобилизовав...
24 января 2022
Эксперт: Борьба между Порошенко и Зеленским напоминает крысиные бои
Борьба между Порошенко и Зеленским — это борьба на выживание. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. «На Украине мельчают ресурсы для обогащения, администрация Зеленского по «рекомендациям» своих супервайзеров ведет борьбу с местными олигархами...
24 января 2022
Сеть: «Ничего кроме понтов» — Зеленский сравнил себя с Рейганом
Решение президента Украины Владимира Зеленского сравнить себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, отметив при этом, что тот тоже не был военным человеком, но зато он боролся и получал желаемый результат, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё...
22 января 2022
Эксперт: Следующим президентом Украины может стать Дмитрий Гордон
Задача Порошенко — свалить Зеленского, расчистив дорогу для другого кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. «Порошенко начал предвыборную кампанию, возможно...
21 января 2022
Саакашвили заявил, что Порошенко «какой-то ненастоящий»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает бывшего украинского лидера Петра Порошенко «ненастоящим». Он написал об этом 20 января на своей странице в соцсети Facebook. «Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму...
20 января 2022
«Кому нужен был этот цирк?» — Порошенко отпустили под личное обязательство
Печерский районный суд города Киева 19 января вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в государственной измене экс-президенту Украины Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Также суд обязал Порошенко сдать паспорта для выезда за границу, сообщает украинское издание...
19 января 2022
Порошенко объявил, что обжалует изъятие паспорта для выезда за рубеж
Решение Печёрского районного суда Киева, избравшего 19 января меру пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, будет обжаловано, заявил подследственный, передаёт телеканал «Прямой». Отметив, что изъятие у него паспорта для выезда за рубеж создаёт проблемы для его политической...
19 января 2022