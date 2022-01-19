Киев, 19 января, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Решение Печёрского районного суда Киева, избравшего 19 января меру пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, будет обжаловано, заявил подследственный, передаёт телеканал «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Отметив, что изъятие у него паспорта для выезда за рубеж создаёт проблемы для его политической деятельности, Порошенко объявил, что подаст апелляцию. Кроме того, он рассчитывает «на ответную реакцию международных партнёров» и намерен предпринять соответствующие меры.

Порошенко «Свою политическую деятельность я буду активно проводить, включая зарубежные мероприятия, которые заранее запланированы».

Напомним, 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство с условием сдачи им паспорта для выезда за границу. Бывшего президента Украины подозревают в совершении государственной измены.