Киев, 8 февраля, 2022, 04:33 — ИА Регнум. На предложение президента России Владимира Путина предоставить в случае необходимости политубежище по гуманитарным соображениям экс-президенту Украины Петру Порошенко ответил сам бывший украинский лидер 8 февраля в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Порошенко

Порошенко призвал действующего украинского лидера Владимира Зеленского направить усилия, предпринимаемые им и правоохранительными органами, которые занимаются Порошенко, на защиту страны.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — ответил Порошенко российскому лидеру.

Напомним, президент России в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил Порошенко, несмотря на разногласия во взглядах, предоставить ему политическое убежище из гуманитарных соображений.