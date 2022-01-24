Киев, 24 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. До сих пор бывший украинский президент Пётр Порошенко не сдал свой паспорт для выезда за рубеж, хотя сдачи паспорта от него потребовал суд, передаёт 24 января «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

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Как напомнили в государственном бюро расследований Украины, 19 января Порошенко была избрана мера пресечения в виде личного обязательства и сдачи на хранение в соответствующие органы государственной власти своего паспорта (паспортов) для выезда за границу.

Также Порошенко, подозреваемого в госизмене, Печёрский районный суд Киева обязал сдать другие дающие право на выезд с Украины и въезд на Украину документы. В ведомстве при этом резюмировали:

«При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данную обязанность подозреваемый не выполнил».