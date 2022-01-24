Москва, 24 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Зеленский преследует Порошенко вовсе не исходя из защиты интересов граждан Украины. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

(сс) FAndrey Добыча угля

«Когда блокаду Донбасса только вводили инициативные главари нацбатов, Порошенко был против», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Пётр Порошенко быстро понял, что из этого можно извлечь прибыль, и возглавил процесс.

«Схема Порошенко и Ахметова «Роттердам+» гениальна в своей простоте и эффективности — покупать по $50 за тонну, продавать по $170 — на эти «два процента» можно неплохо жить», — сыронизировал политолог.

Но оплачивал по факту поставки в рамках этой схемs народ Украины из своих налогов и отчислений. Владимир Зеленский и его шеф Игорь Коломойский переживают не за народ, обвиняя Порошенко в контрабанде угля. Они жалеют о том, что сами не смогли принять участие в этой схеме, заключил Дудчак.

Напомним, что одним из обвинений, выдвинутых в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, было обвинение в контрабанде угля из ДНР.