Москва, 24 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Порошенко ведёт с Зеленским борьбу за свои активы, и у него есть все шансы выиграть. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Порошенко ведет борьбу за своё имущество, которое арестовали на Украине, но у него неплохие шансы отбиться, и мобилизовав таких же братьев по олигархическому цеху, пострадавших от Зеленского, он вполне может не просто выжить, а и победить в этом столкновении», — заявил эксперт.

За Зеленского никто не будет жертвовать не то, что жизнью и здоровьем — даже положением и постами, уверен политолог.

Сейчас украинские госчиновники высокого ранга и силовики пытаются предугадать, откуда и куда дует ветер, полагает Дудчак.

«Вовремя предать — это предвидеть» — такой принцип украинские чиновники на протяжении уже многих лет сделали главным в своей жизни», — заключил эксперт.

Напомним, что экс-президент Украины Пётр Порошенко вернулся на Украину, предварительно записав видеообращение, адресованное Владимиру Зеленскому. Свое возращение, несмотря на судебное преследование, Порошенко смог превратить в политическую акцию.