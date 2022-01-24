Москва, 24 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Борьба между Порошенко и Зеленским — это борьба на выживание. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наукАлександр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«На Украине мельчают ресурсы для обогащения, администрация Зеленского по «рекомендациям» своих супервайзеров ведет борьбу с местными олигархами, т.к. их существование — прямой убыток транснациональному капиталу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у Зеленского есть и личные поводы для противостояния.

«Это борьба крыс в замкнутом пространстве на выживание», — считает Дудчак.

Но это вовсе не значит, что Порошенко не нужен Западу. В списке «своих сукиных сынов» Порошенко стоит выше Зеленского, хоть их усердия в стремлении понравится вашингтонской администрации и в исполнении антироссийского курса практически одинаковы, уверен политолог.

«Это кастинг среди местных коллаборантов на пост наиболее эффективного, в котором Штатам не обязательно заранее назначать победителя. Зато население колонии увлечено крысиными боями», — заключил Дудчак.

Напомним, что на Украину вернулся её бывший президент Пётр Порошенко, против которого ранее было возбуждено несколько десятков уголовных дел.