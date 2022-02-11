Киев, 11 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Мера пресечения, избранная в январе в Киеве бывшему президенту Украины, фигуранту уголовного дела о госизмене Петру Порошенко, оставили в силе. Вердикт 11 февраля вынес апелляционный суд Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Судья объявил о том, что мера пресечения в виде личного обязательства с ограничением покидать Киев и область до 19 марта, которую 19 января определил обвиняемому Печёрский районный суд Киева, остаётся без изменений.

Напомним, 11 февраля в апелляционном суде Киева прошло судебное заседание по заявлению защиты Порошенко, которая обжаловала вышеуказанную меру пресечения.