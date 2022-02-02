Москва, 2 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В случае смены президента Украины её политический курс останется прежним. Об этом 2 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Какая нам и украинскому народу разница — что будет с Зеленским или Порошенко? Политика превращения Украины в антиРоссию — это не следствие злой воли этих зицпрезидентов Украины», — заявил эксперт.

Смена президентов никак не повлияет на курс украинского государства, уверен политолог.

«Украина — захваченное государство, а ее политический класс состоит из коллаборантов — по-русски, предателей» — заключил Шишкин.

Напомним, что рейтинг экс-президента Петра Порошенко почти сравнялся с рейтингом действующего президента Украины Владимира Зеленского.