Решение президента Украины Владимира Зеленского сравнить себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, отметив при этом, что тот тоже не был военным человеком, но зато он боролся и получал желаемый результат, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Рейган перевернулся в гробу», — пишет Владимир Ш.

Многие пользователи опешили о такого невероятно смелого сравнения, если учитывать то, кем на самом деле является Владимир Зеленский.

«Капец, сравнил себя! И с кем? С Рейганом! Да он в могиле перевернулся от такого! Скорее с Петрушкой с ярмарок можно сравнить Зеленского, хотя Петрушка может и обидеться от такого сравнения!» — поделился своим мнением Сергей О.

Некоторые комментаторы отмечают, что можно долго перечислять те качества, которыми обладал 40-й американский президент, в отличие от нынешнего украинского, но главным показателем успешности, в данном случае можно считать уровень адекватности, который в случае с Зеленским пробивает очередное дно.

«Вот только Рейган не был долбанутым на всю голову, в отличие от тебя», — заметила Marina L.

Whitehouse.gov Рональд Рейган

«Блин! Куда тебе зелёному до Рейгана?! Рейган до избрания на пост президента был губернатором штата Калифорния шесть лет! А у клоуна кроме понтов и наркотиков ничего нет», — указывает Sergey K.

«Рейган, и как актёр, и как политик, и как президент тысячекратно выше Зеленского. Зеленскому намного уместнее себя с Лукашенко сравнивать, хотя даже тот на публику лучше играет. Короче, Зеля, всё у тебя как-то не то и не так», — пишет Сергей Б.

Часть людей считает крайне опрометчивым политику сравнивать себя с другими историческими личностями, потому что это прерогатива народа, а не его эгоистичной самовлюблённой личности.

«Самодостаточный человек ни с кем себя не сравнивает, он знает, что он единственный и неповторимый. Зеленский же действительно копия президента Рейгана, только жалкая и блёклая», — отмечает Евгений М.

Ряд пользователей напоминает, что период правления Рейгана сопрягался с падением советской власти, а нахождение Зеленского в кресле президента украинского государства сопрягается лишь с постепенным разрушением Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло. Зеленский

«Рейган в своё время сумел побороться с СССР и выиграть, а Зеленский в своей стране навести порядок не может. Украинский президент даже с алкоголиком Порошенко справиться не способен, куда уж ему до Рейгана. Взялся не за своё дело», — считает Сергей М.

Нашлись и те, кому стало досадно от того, что власть на Украине попала в руки столь самовлюблённого и недостойного человека, как Зеленский.

«И смешно, и печально. Зеленский до сих пор считает, что ему досталась невероятная возможность что-то там изменить у себя на Украине. Эта возможность действительно чудесным образом упала в руки посредственному актёришке, но он ей воспользовался самым омерзительным и издевательским образом», — написала Светлана К.

Напомним, 21 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, отметив, что тот тоже не был военным человеком, но он боролся и получал желаемый результат.