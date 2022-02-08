Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал бывшему президенту Украины Петру Порошенко, в случае возникновения сложностей, политическое убежище. Об этом российский лидер сообщил 7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал Путин.

Глава России также добавил, что Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу. Вместе с тем Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру, несмотря на расхождения в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

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Заявление российского лидера обсудили в социальной сети Facebook на странице украинской журналистки Дианы Панченко, а также в украинских телеграм-каналах: «Первый независимый», «Бородатая бабушка», Klymenko Time и VESTI. Многие участники обсуждения оценили заявление Владимира Путина с юмором, указав на то, что российский лидер удачно пошутил.

«Подселит к Яныку [Януковичу]?» — иронизирует Александр Ч.

«Засветил ценного агента. Это провал», — шутит Николай П.

«Надеюсь, на Колыме…» — добавил Юрий К.

«Как там в фильме… «Иван Васильевич меняет профессию»: «Забирайте»!!!» — пошутила Оксана К.

«С решетками на окнах убежище», — пишет Эдуард Щ.

«На перевоспитание в Магаданскую область», — прокомментировал Николай Б.

«Будет с Януковичем в шахматы играть!» — смеется Виктор Х.

Kremlin.ru Виктор Янукович

«Агента отзывают. Задание провалено», — пошутил Вадим З.

«Ростов не резиновый», — отреагировал Дмитрий К.

«Всё-таки Ростов резиновый», — возразил ему Сергей В.

«В Лефортово убежище!!!» — с сарказмом отметил oleg999.

«Где-нибудь в Сибири на нарах», — пишет Санёк G.

«Партия регионов» в иммиграции будет очень рада одному из своих создателей», — отметил не без юмора Аndrey, указывая на то, что у истоков «Партии регионов» стоял Пётр Порошенко.

«Агент Кремля, позывной «Шоколад», — шутит Pav Br.

«Ну, а где ему еще обрести тихую гавань? Если на Украине его будут сажать (именно сажать, а не народ представлениями развлекать), то это будет исключительно с одобрения западных элит. А от западных элит надёжно укрыться можно только в России», — написал Геннадий.

«Петя Липецкий. Рассекретили», — смеется Алексей.

«Пусть бы забирал и Петю, и зелёного клоуна. Навсегда! И посадил бы в одну камеру! Вот это была бы реальная помощь», — добавил Victor.

«Весь мир — Кремль. И все мы в нём агенты», — шутит Влад.

«Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу», — иронизирует Алексей Б.

«Порошенко судить надо за военные преступления, а не политические убежища давать…» — подчеркнул Alexis C.

President.gov.ua Петр Порошенко

«Как красиво. За 5 секунд сделать Пороху (Порошенко — О. П.) проблем на 5 месяцев. Мы их будем в Ростове навещать, если что», — написала Алена.

«А потом и Зеленский подъедет», — шутит Денис.

«Какой же высший пилотаж в троллинге! Вот кого он больше унизил, Пороха или Зеленского? Как по мне — обоих», — отметил Paganrise Rise.

«Слушайте, а может, Путин просто коллекцию у себя собирает? Типа выставки — президенты Украины. Знаете, что на самом деле самое грустное? Что президент другой страны публично фактически унизил нашего бывшего главу государства. А мы не просто ржём, а ещё и восхищаемся его чувством юмора. Это ж как значит мы ни… [во что] не ставим собственных политиков», — пишет Алена.

«Откройте общежитие в Ростове для украинских президентов», — с сарказмом подытожила Людмила.

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