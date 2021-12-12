Дело ПАО «Тольяттиазот»
СМИ: конфликт на ТОАЗе можно урегулировать
Конфликтная обстановка на предприятии «Тольяттиазот» (ТОАЗ) может быть урегулирована путем привлечения «третьей силы». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на заводе, пишут «Известия» в статье «Эксперты предложили вариант урегулирования ситуации на ТОАЗ». По мнению собеседника...
12 декабря 2021
СМИ сообщили о задержании главы «Тольяттиазота»
Исполняющий обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов поздно вечером 26 ноября, сообщил телеканал РБК со ссылкой на заявление компании. «В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в...
27 ноября 2021
Совет директоров ПАО «ТОАЗ» выступил с заявлением по иску «Уралхима»
Совет директоров ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») заявил об «отсутствии каких-либо оснований для иска, поданного АО ОХК «Уралхим» и АО «Химактивинвест» (аффилированно с АО ОХК «Уралхим») — миноритарными акционерами ПАО «ТОАЗ», к вышеуказанным лицам». Об этом говорится в распространенном сегодня, 26...
26 ноября 2021
За сутки в Кузбассе выявили 393 новых носителя коронавируса
В Кемеровской области по данным на сегодня, 19 ноября, за прошедшие стуки было выявлено 393 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 387 случаев. Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция» «Новокузнецк — 66...
19 ноября 2021
В Курганской области за сутки выявлено 205 носителей коронавируса
В Курганской области за сутки подтверждено 205 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 29 октября региональный оперштаб. Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция» Днём ранее суточный...
29 октября 2021
Ещё шесть жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса
В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 октября, за прошедшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?» «Новокузнецк — 33, Кемерово...
11 октября 2021
СМИ: Дело ТоАЗа будет скоро передано в Генпрокуратуру
Сумма ущерба, нанесенного «Тольяттиазоту» хищениями со стороны владельцев предприятия, может значительно превысить 100 миллиардов рублей, пишет НИА «Самара» в публикации «Расследование нового уголовного дела о мошенничестве владельцев ТоАЗа подходит к концу». Предлагаем полный текст вашему вниманию...
28 сентября 2021
СМИ: судебное решение по делу ТоАЗа может оказаться судьбоносным
Один из самых громких российских корпоративных конфликтов десятилетия далек от завершения, пишет 24 сентября «Независимая газета» в статье «Беспристрастность системы кассационных судов проверят делом ТоАЗа», полный текст которой предлагаем вашему вниманию. Наиболее значительный корпоративный...
27 сентября 2021
Жалобы по делу ТоАЗа рассмотрит Шестой кассационный суд в Самаре
Шестой кассационный суд в Самаре 28 сентября рассмотрит жалобы на обвинительный приговор заочно осужденных за мошенничество и находящихся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Сергея и Владимира Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц. Как напоминает издание ProGorodSamara.ru...
24 сентября 2021
“Уралхим” нарвался на закон лепреконов
Высокий суд Ирландии сообщил, что намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска четырех оффшорных компаний: Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и нескольких аффилированных лиц. Сообщение об...
7 сентября 2021
Ирландский суд определится, будет ли рассматривать дело ТоАЗа
Высокий суд Ирландии (Высокий суд) в рамках организационного заседания сообщил, что намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска оффшорных компаний Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и...
31 августа 2021
Иск мажоритарных акционеров ПАО «ТОАЗ» будет рассмотрен по существу
Пресс-служба ПАО «ТОАЗ» опубликовала сегодня, 3 августа, уведомление адвокатов мажоритарных акционеров общества о решениях, принятых в рамках судебных разбирательств, которые ведутся в Высоком суде (High Court) Ирландии. Как отмечается в уведомлении, со стороны АО «ОХК «Уралхим» оспаривалось...
3 августа 2021
В России выявили 192 носителя «британского» штамма коронавируса — Попова
На сегодняшний день на территории России выявили 192 носителя «британского» штамма коронавируса и 21 случай заражения «южноафриканской» разновидностью SARS-CoV-2. Об этом 19 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Следите за развитием...
19 апреля 2021
В Курганской области COVID-19 обнаружили у 37 человек
В Курганской области к 13 апреля подтверждено ещё 37 случаев заражения коронавирусом. Из них 15 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости» Днём ранее суточный прирост...
13 апреля 2021
В Тюменской области за сутки выявлен 51 носитель коронавируса
В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает региональный оперативный штаб. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости» Днём ранее суточный прирост заражений в области...
12 апреля 2021
Кредиторы ООО «Томет» поддержали стратегию конкурсного управляющего
Собрание кредиторов ООО «Томет» (г. Тольятти Самарской области) приняло решение о продолжении производственно-хозяйственной деятельности завода. Как сообщает издание Togliatti24.ru, таким образом кредиторы поддержали стратегию, разработанную конкурсным (арбитражным) управляющим ООО «Томет»...
6 апреля 2021
СМИ: как дрязги разрушают производство в России
Арбитражный управляющий расположенного в городе Тольятти Самарской области химического завода «ТОМЕТ» Анатолий Селищев сообщил о запуске агрегата по производству метанола, полгода назад выведенного из строя. Как напоминает издание Infox.ru в статье «Полгода простоя: как дрязги разрушают...
5 апреля 2021
В России за сутки выявили коронавирус у 8277 жителей
За минувшие сутки в России подтверждено исследованиями 8277 случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция» Отмечается, что за сутки...
30 марта 2021
Тольяттинский «Томет» признан банкротом
Банкротство «Томета» — эхо корпоративного конфликта между акционерами ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») и принадлежащей олигарху Дмитрию Мазепину объединенной химической компанией «Уралхим», являющейся миноритарием ТОАЗа. На день открытия конкурсного производства «Уралхим» выступает единственным...
12 марта 2021
Подведены итоги первого собрания кредиторов ООО «Томет»
Временный управляющий ООО «Томет» (Тольятти, Самарская область) Анатолий Селищев рассказал РАПСИ о важнейших итогах первого собрания кредиторов предприятия, являющегося солидарным ответчиком по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере и нанесению ущерба ПАО «Тольяттиазот» и АО «ОХК...
2 марта 2021