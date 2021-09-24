Самара, 24 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Шестой кассационный суд в Самаре 28 сентября рассмотрит жалобы на обвинительный приговор заочно осужденных за мошенничество и находящихся в розыске владельцев ПАО «Тольяттиазот» Сергея и Владимира Махлаев, а также их зарубежных сообщников и доверенных лиц. Как напоминает издание ProGorodSamara.ru, «Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года признал основных владельцев ТоАЗа Владимира и Сергея Махлая, бывшего гендиректора завода Евгения Королева, а также швейцарских партнеров Махлаев Эндрю Циви и Беата Рупрехта в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2012 году и ввиду чрезвычайной общественной важности расследование было взято на контроль лично председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, а обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь.

Вадим Кондратьев «Тольяттиазот»

По версии следствия, мошенники похитили всю экспортную продукцию ТоАЗа за 2008−2011 год путем ее продажи по заниженной цене подконтрольному Циви швейцарскому офшору, который затем реализовывал ее на мировом рынке по справедливой цене. Таким образом значительная часть прибыли ТоАЗа уходила на офшорные счета мажоритарных владельцев ТоАЗа, а не возвращалась на предприятие, с нее не получали доходы миноритарные акционеры, а государство только за указанный период недосчиталось 2,5 млрд руб. налогов, которые пришлось взыскивать с Махлаев через суд. Благодаря подтвержденным всеми судебными инстанциями решениям по доначислению ТоАЗу налогов был установлен факт взаимозависимости между ТоАЗом и швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, которому он продавал продукцию на экспорт. Это сделало данный факт преюдициальным для уголовного дела о мошенничестве, то есть доказывать его повторно уже не нужно.

Доказательства вины подсудимых, включая свидетельские показания, документы и переписку, превышают 500 томов. В рамках процесса сотрудниками Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗИСП) была проведена комплексная экономико-правовая экспертиза, подтвердившая трансфертное ценообразование при экспортных поставках ТоАЗа и занижение отпускных цен на продукцию предприятия в среднем на 20−40%. Результаты экспертизы были тщательно изучены в ходе судебного следствия и нашли свое подтверждение.

Всех пятерых скрывающихся за границей мошенников приговорили к 8−9,5 годам лишения свободы заочно. Суд также обязал осужденных выплатить компенсацию потерпевшим от аферы — 77,3 млрд руб. — непосредственно ТоАЗу и 10,3 млрд руб. — АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру завода».

«Согласно российскому законодательству, — напоминает в публикации ProGorodSamara.ru, — прибыль акционерного общества принадлежит обществу, а не его акционерам, поэтому распоряжаться ею Махлаи с Циви не имели права по закону… По этой причине суд квалифицировал преступные деяния осужденных как хищения, что нашло отражение в материалах уголовного дела и обвинительном приговоре.

Представители Махлаев также утверждают, что в ходе судебного процесса не были заслушаны некие важные «иностранные ответчики». Действительно, в ходе процесса адвокаты подсудимых попытались вызвать каких-то иностранных ответчиков в суд… Суд закономерно счел это ходатайство защиты преднамеренным затягиванием процесса и отказал в удовлетворении ходатайства, тем более, что адвокаты Махлаев и Циви так и не смогли ответить на вопросы суда о том, какие именно показания могут дать эти «иностранные ответчики».

«Приговор по делу о мошенничестве вступил в законную силу 26 ноября 2019 года. Однако осужденные его не признали и выплачивать компенсацию потерпевшим отказываются. В связи с этим «Уралхим», назначенный судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», 7 июля 2021 года обратился в суд с иском о признании Сергея Махлая банкротом. Арбитражный суд Самарской области 9 августа признал Махлая банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. А 11 августа суд арестовал все имущество Махлая, лишив его возможности совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего», — отмечает ProGorodSamara.ru. Издание подчеркивает, что «весь имущественный комплекс и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, принадлежащий осужденным по делу о мошенничестве, был арестован судом еще в 2015 году в качестве обеспечительной меры в рамках расследования уголовного дела».

«Уголовное дело о мошенничестве, по которому приговор уже вступил в законную силу, далеко не единственное, возбужденное в отношении Махлаев и других лиц, связанных с ТоАЗом, — сообщает ProGorodSamara.ru. — В настоящее время СК РФ возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Теперь уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в период 2008—2011 гг. рассмотрит Шестой кассационный суд. Возможно, вердикт суда станет решающим… В этом случае 77 миллиардов рублей, которые «Тольяттиазот» может вернуть себе в качестве возмещения ущерба от преступной деятельности владельцев завода, будут потрачены на повышение зарплат рабочим и расширение социального пакета, на развитие производства и столь необходимые заводу ремонты, а также пополнят казну в виде новых выплаченных налогов».