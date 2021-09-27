Самара, 27 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Один из самых громких российских корпоративных конфликтов десятилетия далек от завершения, пишет 24 сентября «Независимая газета» в статье «Беспристрастность системы кассационных судов проверят делом ТоАЗа», полный текст которой предлагаем вашему вниманию.

Toaz.ru Тольяттиазот

Наиболее значительный корпоративный конфликт в России, в ходе которого владельцы «Тольяттиазота» (ТоАЗ) пытаются не допустить захвата предприятия структурам бизнесмена Дмитрия Мазепина, далек от завершения. 28 сентября в Самаре запланировано очередное заседание, на котором будут рассматриваться кассационные жалобы представителей ТоАЗа на несколько принятых против не в пользу компании решений судов. Защита тольяттинского химического гиганта намерена добиться отмены приговора о возмещении 87 млрд рублей — ущерба, который якобы был нанесен самому ТоАЗу, причем предприятие не признает наличие ущерба и считает принятое Фемидой решение частью рейдерской атаки.

Напомним, требование в размере свыше 87 млрд рублей стало результатом обвинительного приговора Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года. Бенефициаров ТоАЗа Сергея Махая, его отца Владимира Махлая, владельца швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви, директора ее дочерней фирмы Nitrochem Distributions AG Беата Рупрехта, а также бывшего гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева признали виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК). Представители ТоАЗа с решением суда не согласны и пытаются его отменить. В Самаре рассмотрят жалобы защитников осужденных и представителей гражданских ответчиков на приговор Комсомольского районного суда Тольятти от 05 июля 2019 года и апелляционное определение Самарского областного суда от 26 ноября 2019 года.

Как сообщает Regnum, решение тольяттинсого суда по которому в уголовном производстве с бенефициаров взыскали 87 млрд рублей вызвало большое возмущение в российском юридическом сообществе, представители которого отметили, что в РФ все чаще рейдеры используют силовиков и суды для захвата активов. Юристы в принципе не раз называли дело ТоАЗа квинтэссенцией «лоббизма по-русски». В этой истории есть все, чем знаменита отечественная экономика последних десятилетий и все, чем она пугает иностранных инвесторов — использование принципов рейдерского захвата собственности, негласное участие негласное в деле высокопоставленных чиновников, «басманное правосудие», противоречащие логике и здравому смыслу экономические экспертизы и внеправовые способы воздействия на собственников вплоть до заведения фиктивных дел и посадок «заложников».

Нужно сказать, что к очередному важному заседанияю стороны приходят в сложном положении. ТоАЗ годы отбивается от захватчиков, а вот компании Мазепина «Уралхим» и «Уралкалий» сейчас скорее похожи на голограммы. Они, как писал» Эксперт», чрезмерно закредитованы («Уралкалий», например, должен российским финансовым учреждениям 493 млрд рублей (около 7 млрд долл) и потому попытка «проглотить» ТоАЗ выглядит как способ восстановить финансовый баланс за счет «Тольяттиазота», входящего в топ-10 мировых производителей аммиака.

Финансовые трудности привели всегда отражаются на управляемости корпораций. Не так давно Мазепин, как отмечал ТАСС, был вынужден лично возглавить топ-менеджмент «Уралхима» — теперь ему придется лично решать малокомфортную ситуацию с закредитованностью компании. Новый подход может быть связан с кросс-субсидированием между компаниями для покрытия существенных издержек от обслуживания значительного долга, который сейчас давит на «Уралхим».

Еще одна не самая приятная ситуация — редевелопмент порта Санкт-Петербурга, в результате которого для переноса в порт Усть-Луга могут быть будут ликвидированы логистические мощности в Северной столице. Переезд на новую площадку может, по некоторым подсчетам, обойтись в более чем 550 млрд руб. Дмитрий Мазепин, как пишет местное издание 47news, владеет в питерском порту калийными терминалами, и их перевозка может обойтись ему в 400 млрд руб. Где брать на это финансы не ясно, вероятно, опять придется занимать в одном из банков «первой пятерки» России. С учетом того, что «Уралхим» и «Уралкалий» и так заложены, задача представляется крайне сложной.

А ведь конкуренты не дремлют. Позиции Мазепина могут быть ослаблены в результате договоренностей об экспорте продукции за рубеж владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева с «Беларуськалием». Это не все несчастья: американские компании обратились в Министерство торговли США, пожаловавшись на нерыночные практики российских производителей удобрений — что уже грозит антидемпинговыми пошлинами против российского сектора химудобрений.

При этом команду Мазепина покидают его менеджеры, как сообщал в июле «Прайм», финдиректор «Уралкалия» Антон Вищаненко покинул пост, сославшись на личные дела. Можно предположить, что он ушел, зная немало интересных секретов дел Мазепина.

Итак, 28 сентября кассационная инстанция рассмотрит жалобы представителей осужденных по делу ТоАЗа и важно отметить — это может оказаться судьбоносным событием для сравнительно новой структуры — системы кассационных судов, которая начала работу как раз в 2019 году, когда был вынесен странный приговор по делу ТоАЗа. У судей будет реальная возможность продемонстрировать, что проведенная реформа действительно сказалась на качестве судебных решений и не опровергнуть мнение, что «басманное правосудие» в РФ все еще действует.