Тольятти, Самарская область, 31 августа, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Высокий суд Ирландии (Высокий суд) в рамках организационного заседания сообщил, что намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска оффшорных компаний Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и других лиц. «Принятое решение не предрешает исхода дела по существу. Оно касается процессуального вопроса и лишь означает, что суд намерен рассмотреть обоснованность требований вышеуказанных компаний. Решение по существу спора может быть принято только после проведения основного разбирательства, к которому Высокий суд еще не приступил. После вынесения решения по юрисдикции АО «ОХК «Уралхим» рассмотрит вопрос о его обжаловании», — сообщила пресс-служба «Уралхима».

Цитата из к/ф «Ирландец». реж Мартин Скорсезе. 2019. США В суде

Как напоминает РАПСИ, судебное разбирательство в Ирландии ведется по иску четырех оффшорных компаний, которые называют себя мажоритарными акционерами ПАО «Тольяттиазот», хотя в действительности, как установлено приговором Комсомольского районного суда Тольятти, они получили около 70% акций «Тольяттиазота» в доверительное управление, отметили в пресс-службе. Истцы не раскрывают суду в Ирландии, в чьих интересах заявлен иск и кто является конечным бенефициаром указанных акций. Однако, как было установлено приговором, указанные офшорные компании были использованы осужденными Сергеем Махлаем, его отцом Владимиром Махлаем и Эндрю Циви, как места хранения акций «Тольяттиазота» с целью сокрытия от других акционеров сведений о собственниках акций.

В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти вынес в отношении бенефициарных владельцев ПАО «Тольяттиазот» обвинительный приговор. Сергей Махлай, Владимир Махлай, владелец аффилированной с ними швейцарской компании Ameropa AG Эндрю Циви и двое других фигурантов были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 cтатьи 159 УК РФ).

Суд приговорил их к 8,5−9 годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб в размере 77,3 миллиарда рублей — в счет возмещения ущерба, нанесенному ПАО «Тольяттиазот», и 10,3 миллиарда рублей — АО «ОХК «Уралхим» (миноритарному акционеру ПАО «Тольяттиазот», владеющему 10% акций предприятия).

Иск доверительных управляющих акциями ТоАЗа к АО «ОХК «Уралхим» и другим лицам был подан в ноябре 2016 года, на завершающем этапе расследования уголовного дела о мошенничестве. Тогда следствие располагало большим объемом доказательной базы о преступной деятельности группы, действовавшей на ТоАЗе. РАПСИ напоминает, что в конце 2016 года уже был арестован мажоритарный пакет акций и имущественный комплекс «Тольяттиазота». Кроме того, были заочно арестованы все пять фигурантов дела. Перед руководителями ТоАЗа встала перспектива сложного судебного процесса в РФ. Подача иска в ирландский суд, возможно, стала для бенефициаров ТоАЗа результатом поиска судебной защиты на Западе, на случай, если в российском суде они потерпят поражение.

Судиться именно в Ирландии владельцы ТоАЗа решили не случайно. Дело в том, что одним из ответчиков по ирландскому спору является компания Eurotoaz Limited, зарегистрированная в Ирландии. В 1994 году Владимир Махлай продал совместному российско-венгерскому предприятию (СРВП) «Евротоаз» 10% акций завода за 20 миллионов долларов. В то время эта фирма на 40% принадлежала ТоАЗу, а 60% СРВП «Евротоаз» владел предприниматель Александр Ровт. В 1995 году Владимир Махлай ликвидировал «Евротоаз», права собственности на его долю акций ТоАЗа перешли к зарегистрированной в Ирландии Eurotoaz Limited, с помощью которой ТоАЗ тогда реализовывал свою продукцию на американском рынке.

«Однако эта история имеет продолжение, — пишет издание. — Господин Ровт, по его словам, лишь через несколько лет узнал, что его Eurotoaz ltd больше не числится в реестре акционеров ТоАЗа, затем он неудачно оспорил это в суде. Позиция бенефициаров ТоАЗа — Eurotoaz Ltd ликвидировался сам. При этом реестр акционеров ОАО «Тольяттиазот» вел не независимый регистратор, как того требовал закон, а АОЗТ ФИК «ТоАЗ-Инвест», директором которого был Евгений Королев, с 1994 года занимавший на «Тольяттиазоте» различные управленческие должности. То есть эмитент и реестродержатель вели согласованную деятельность по управлению предприятием и реестром его акционеров».

В 2012 году президиум Высшего арбитражного суда РФ отказал Eurotoaz Limited во включении в реестр требований кредиторов ТоАЗа, указав в постановлении, что ирландская компания не имеет и никогда не имела прав на акции предприятия.

Ирландская юрисдикция компании Eurotoaz Limited сейчас пришлась владельцам ТоАЗа очень кстати, ведь судопроизводство в этой стране предусматривает возможность удовлетворять требования одной стороны, не приглашая и не заслушивая их оппонентов. Заметим, что «Уралхим» в июле 2018 года оспорил юрисдикцию ирландского суда, так как, по мнению компании, решение по активу, находящемуся и работающему в России, должен принимать российский, а не иностранный суд.

В иске, поданном в Высокий суд утверждается, что ответчики несут ответственность за якобы имеющийся сговор с целью причинения ущерба истцам действиями, направленными на лишение их пакета акций или выгод от участия в акционерном капитале ПАО «Тольяттиазот» и/или причинения ущерба стоимости их пакета акций.

«Уралхим» отрицает все выдвинутые истцами претензии и намерен в Высоком суде доказывать их несостоятельность.

В целях исполнения приговора взыскание ущерба было обращено на контролируемое Циви ООО «Томет», где в апреле 2021 года началась процедура банкротства, а в августе 2021 года суд признал банкротом Сергея Махлая и обратил взыскание на его имущество.