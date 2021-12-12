Тольятти, Самарская область, 12 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Конфликтная обстановка на предприятии «Тольяттиазот» (ТОАЗ) может быть урегулирована путем привлечения «третьей силы». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на заводе, пишут «Известия» в статье «Эксперты предложили вариант урегулирования ситуации на ТОАЗ».

Вадим Кондратьев «Тольяттиазот»

По мнению собеседника издания, «оптимальным решением было бы появление зарубежного инвестора, готового разделить риски управления компанией с российскими менеджерами. В качестве примера он привел СИБУР: 8 декабря суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company объявил о покупке 1,9% акций холдинга, что не только повысило уровень устойчивости компании, но и внесло вклад в повышение уровня инвестиционной привлекательности всей экономики России№.

Конфликт на «Тольяттиазоте» обострился в конце ноября — начале декабря, после двух внеочередных общих собраний акционеров. По их итогам к руководству предприятием приступили представители «Уралхима» Дмитрия Мазепина, которому подконтрольны 10% акций компании.

«Известия» напоминают: «Адвокат доверительных управляющих более 70% акций ТОАЗа Мария Аграновская заявила, что «собрания были проведены с нарушениями, а представители мажоритарных акционеров даже не были допущены к участию в них. С ней также согласны независимые адвокаты и правозащитные организации, которые высказали свое мнение по этому вопросу. Между тем «Уралхим», фактически получивший полный корпоративный контроль над заводом, находится в тяжелой финансовой ситуации. Общий долг компании по итогам 2020 года, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность, составил 493,9 млрд рублей. Как сообщает издание «Эксперт», соотношение чистого долга к EBITDA «Уралхима» составило на конец 2020 года 3,43x, по сравнению с 3,07x на конец 2019-го. Это означает, что компания вплотную подошла к лимиту по данному ковенанту, а его нарушение приведет к возможности кредиторов требовать досрочного погашения долга, проблемам с пролонгациями, что потенциально грозит дефолтом».

Менеджмент ТОАЗа, отмечается в статье, «уже начал отзывать все жалобы, поданные в рамках корпоративного спора ТОАЗа с «Уралхимом», а также жалобы в рамках дела о банкротстве ООО «ТОМЕТ». Эксперты полагают, что ТОАЗ может изменить позицию и в судебном споре с «Уралхимом», который тянется еще с 2008 года. Истцом тогда выступал «Уралхим», заявивший о потерях в виде утраченных дивидендов в результате продаж продукции ТОАЗ по заниженным ценам. ТОАЗ, напротив, считал себя истинным потерпевшим, и его защита заявляла о необходимости прекращения дела».

«В любом случае, — резюмирует автор статьи в «Известиях», — на кону сейчас находится не только право управления прибыльным предприятием, но и, во многом, перспектива развития отечественной химической промышленности, которая способна стать еще одним драйвером развития российской экономики и «визитной карточкой» страны на международной арене».