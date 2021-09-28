Самара, 28 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Сумма ущерба, нанесенного «Тольяттиазоту» хищениями со стороны владельцев предприятия, может значительно превысить 100 миллиардов рублей, пишет НИА «Самара» в публикации «Расследование нового уголовного дела о мошенничестве владельцев ТоАЗа подходит к концу». Предлагаем полный текст вашему вниманию.

Toaz.ru ПАО «Тольяттиазот»

Как сообщает агентство РАПСИ, расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) путем хищения экспортной продукции «Тольяттиазота» в 2012—2013 гг. в настоящее время находится на завершающей стадии и готовится для передачи в Генпрокуратуру РФ для утверждения, сообщил РАПСИ источник в следственных органах.

По аналогичному уголовному делу о мошенничестве, совершенном в период 2008—2011 гг., Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года приговорил Владимира и Сергея Махлаев, а также Андреаса Циви к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, их швейцарского партнера Беата Рупрехта и экс-гендиректора завода Евгения Королева — к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и денежному штрафу. Они были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Суд также удовлетворил гражданские иски, предъявленные миноритарным акционером ТоАЗа «Уралхимом», признанным одним из потерпевших по делу, к группе из 20 физических и юридических лиц на сумму 10,3 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера завода и 77,3 миллиарда рублей компенсации ущерба самому ТоАЗу. Взыскателем долга как в пользу себя, так и в пользу ТоАЗа, назначен «Уралхим».

Осужденные заочно арестованы, кроме того, арестовано принадлежащее им имущество и мажоритарный пакет акций.

Вышеуказанные лица являются также фигурантами нового уголовного дела. Факты совершенных ими хищений подтверждены вступившими в силу решениями арбитражных судов по налоговым преступлениям за инкриминируемый период, которые имеют преюдициальное значение.

По информации следственных органов, проведенная в рамках расследования экспертиза подтвердила, что размер ущерба «Тольяттиазоту» и его миноритарным акционерам от мошеннических действий подозреваемых в период 2012—2013 гг. может составить более 53 миллиардов рублей.

Как считают эксперты, в рамках нового уголовного дела логично ожидать гражданских исков на указанную сумму от потерпевших и сопряженных с этим арестов имущества и активов. Предположительно, ответчиками могут быть бенефициары «Тольяттиазота» и принадлежащие им компании.

Адвокат Константин Гандеров, в случае вынесения обвинительного приговора, оценивает возможность удовлетворения нового гражданского иска как крайне высокую, учитывая имеющуюся преюдицию.

В целом же сумма ущерба «Тольяттиазоту», нанесенного хищениями со стороны владельцев предприятия, может значительно превысить 100 миллиардов рублей. В рамках исполнительного производства в настоящее время осуществляется взыскание ущерба.