Москва, 30 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России подтверждено исследованиями 8277 случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что за сутки выздоровели от ковида 9588 человек, также зафиксировано 409 летальных исходов.

По новым случаям заражения, выявленным в регионах России, лидируют Москва и Санкт-Петербург. Кроме них, в первую пятёрку попали Подмосковье, Нижегородская и Ростовская области.

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования превысило 4 миллиона 536,8 тысячи.