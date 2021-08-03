Тольятти, Самарская область, 3 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Пресс-служба ПАО «ТОАЗ» опубликовала сегодня, 3 августа, уведомление адвокатов мажоритарных акционеров общества о решениях, принятых в рамках судебных разбирательств, которые ведутся в Высоком суде (High Court) Ирландии.

Nstu.ru Высокий суд Лондона

Как отмечается в уведомлении, со стороны АО «ОХК «Уралхим» оспаривалось наличие у ирландских судов компетенции по рассмотрению дела по иску мажоритарных акционеров ПАО «ТОАЗ». Соответствующее заявление было рассмотрено судом в 2019 году, по итогам чего должно было быть вынесено окончательное решение. В рамках этой судебной процедуры АО «ОХК «Уралхим» также было сделано заявление о нарушении порядка вручения судебных извещений за пределами юрисдикции Высокого суда. 30 июля Высокий суд огласил свое решение отклонить оба заявления АО «ОХК «Уралхим» и установил, что мажоритарные акционеры ПАО «ТОАЗ» доказали наличие у ирландских судов компетенции по рассмотрению дела. Истцы ожидают получить окончательный текст судебных актов до 8 октября, когда рассмотрение дела судом будет продолжено.

В пресс-службе ТОАЗ напомнили, что «судебное разбирательство ведется по иску четырех компаний — акционеров ПАО «ТОАЗ» к ряду ответчиков, в число которых входят, среди прочих, миноритарные акционеры ПАО «ТОАЗ» компания АО «ОХК «Уралхим» и Евгений Седыкин, руководители АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и Дмитрий Коняев, а также основная холдинговая структура группы АО «ОХК «Уралхим» — кипрская компания Uralchem Holding PLC. Иск заявлен о возмещении ущерба в 2 млрд долларов США, причиненного сговором ответчиков с целью мошеннического завладения (conspiracy to defraud) акциями ПАО «ТОАЗ».

27 июня 2019 г. Высокий суд утвердил обязательство, принятое на себя АО «ОХК «Уралхим», не исполнять самому и никаким образом не способствовать исполнению другими лицами за счет любых активов истцов — акционеров ПАО «ТОАЗ», любого приговора Комсомольского районного суда г. Тольятти в части гражданского иска, заявленного АО «ОХК «Уралхим» в данном уголовном деле, либо любого иного судебного акта в связи с данными гражданскими исками. 15 июля 2020 года мажоритарные акционеры ПАО «ТОАЗ» обратились в Высокий суд с ходатайством о вынесении судебного распоряжения, которое обеспечивало бы те же меры защиты, которые были ранее уже предоставлены обязательством. Обязательство сохраняет силу до того момента, когда Высокий суд рассмотрит по существу это ходатайство о вынесении судебного распоряжения. По мнению адвокатов, представляющих мажоритарных акционеров, как минимум до разрешения Высоким судом ходатайства о вынесении судебного распоряжения на акции ПАО «ТОАЗ», принадлежащие истцам, не может быть обращено взыскание».