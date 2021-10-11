Кемерово, 11 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 октября, за прошедшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев.

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«Новокузнецк — 33, Кемерово — 27, Междуреченск — 20, Белово — 15, Киселевск — 12, Прокопьевск — 11, Мыски — 11, Анжеро-Судженск — десять, Юрга — десять, Калтан — семь, Осинники — семь, Гурьевский МО — четыре, Промышленновский МО — три, Таштагольский МР — три, Крапивинский МО — два, Краснобродский — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Ижморский МО — один, Новокузнецкий МР — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 175 пациентов выздоровели, шестеро скончались.