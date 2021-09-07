Высокий суд Ирландии сообщил, что намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска четырех оффшорных компаний: Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против АО «ОХК «Уралхим» и нескольких аффилированных лиц. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ПАО «ТОАЗ», пресс-служба АО «ОХК «Уралхим» также признала компанию стороной предстоящего разбирательства.

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Иск о возмещении ущерба в $2 млрд, который, по мнению обвинения, причинен «сговором ответчиков с целью мошеннического завладения акциями ПАО «ТОАЗ», предъявлен от лица четырех компаний — Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited, являющихся акционерами «ТОАЗа». Ответчиками выступают миноритарные акционеры российского производителя азотных удобрений, в частности, российская операционная «дочка» «Уралхима» и Евгений Седыкин, руководители АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и Дмитрий Коняев, а также головная компания холдинга «Уралхим», кипрская Uralchem Holding PLC.

Как отмечается на официальном сайте ПАО «ТОАЗ», решение суда означает, что он признал подсудность дела и намерен рассмотреть обоснованность требований истцов. Мажоритарные акционеры «ТОАЗа» обратились в Высокий суд Ирландии с иском к «Уралхиму» и его бенефициарам. Напомним, они требуют возмещения ущерба, причиненного, по их мнению, недобросовестными действиями самого «Уралхима» и связанных с ним лиц по попыткам рейдерского захвата завода. Ирландский суд запретил взыскивать акции тольяттинского предприятия до окончания разбирательства, пишет Ъ. Ранее представители «Уралхима» в Ирландии безуспешно пытались доказать неподсудность, дабы избежать процесса в местной юрисдикции. Исходя из юридической практики рассмотрение подобных исков может занять до трех лет, но даже до его завершения на ответчиков могут быть наложены обеспечительные меры.

Как следует из официального сообщения самого АО «ОХК «Уралхим», после вынесения решения по юрисдикции оно рассмотрит вопрос об обжаловании. Обращает внимание, что компания пытается в целом принизить значимость принятого судом решения, что можно объяснить нежеланием спровоцировать озабоченность кредиторов в лице госбанков. «Уралхим» ещё в июле 2018 года пытался оспорить юрисдикцию ирландского суда, так как, по мнению компании, решение по активу, находящемуся и работающему в России, должен принимать российский, а не иностранный суд. Достаточно странная позиция для корпоративной структуры, выстроенной с использованием офшоров (головная компания «Уралхима» зарегистрирована на Кипре) — риски разбирательств в зарубежных юрисдикциях в таком случае являются правилом, а не исключением. В любом случае взятая компанией стратегия на исключение судов за пределами РФ, очевидно, себя не оправдала.

Вообще любопытно, что в данном сообщении истцы упорно называются «оффшорными компаниями», что выглядит как минимум однобоко. Сам факт рассмотрения иска в Ирландии означает, что ключевым ответчиком выступает не российская компания, а кипрская «мама» и центр прибыли «Уралхима». Уже упомянутая Uralchem Holding PLC как раз и являет собой пример классического оффшора в лучших традициях международных корпоративных схем. Нельзя исключить и повестки в суд лично для Дмитрия Мазепина и его доверенных лиц.

В качестве противовеса мнению ирландского правосудия, базирующегося на английском праве (с поправкой на некоторые уточнения, внесенные конституцией 1937 г.), «Уралхим» приводит решения Комсомольского районного суда г. Тольятти. Именно подход к делу с «комсомольским энтузиазмом» ранее обеспечил группе, ведущей многолетнюю борьбу за получение корпоративного контроля над «ТОАЗом», несколько тактических побед. В частности, принятое заочно, в отсутствие ответчиков решение о признании виновными в мошенничестве в особо крупном размере лиц, считающихся основными акционерами предприятия. Однако данное решение, несмотря на предпринимаемые усилия, не удалось «легализовать» за пределами РФ.

Иск к Uralchem Holding PLC и связанным лицам был подан в ноябре 2016 года. Как следует из искового заявления, ответчики несут ответственность за якобы имевший место сговор с целью причинения ущерба истцам действиями, направленными на лишение их пакета акций или выгод от участия в акционерном капитале ПАО «Тольяттиазот» и/или причинения ущерба стоимости их пакета акций. Начало рассмотрения дела по существу после почти пяти лет проволочек может свести на нет успехи, достигнутые структурами Мазепина в отечественном правовом поле. Если ущерб в $2 млрд акционерам «ТОАЗа» будет признан, сумма компенсаций почти наверняка будет неподъемной для терпящего убытки и закредитованного «Уралхима», и так пребывающего не в лучшей финансовой форме. А избежать исполнения вступившего в силу ирландского решения в отношении оффшорной кипрской структуры будет практически невозможно. О случаях применения «телефонного права» и других нестандартных методов воздействия на суд в корпоративных спорах в Дублине ранее не сообщалось.

Согласно островному фольклору, поймавший удачу в виде лепрекона может рассчитывать на горшок с золотом. Согласно островному праву, «золото» на компенсацию причиненных убытков взыскивается с ответчика. Кто-то уходит с золотом, кто-то остается сидеть с пустой ёмкостью.