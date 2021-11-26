Тольятти, Самарская область, 26 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») заявил об «отсутствии каких-либо оснований для иска, поданного АО ОХК «Уралхим» и АО «Химактивинвест» (аффилированно с АО ОХК «Уралхим») — миноритарными акционерами ПАО «ТОАЗ», к вышеуказанным лицам». Об этом говорится в распространенном сегодня, 26 ноября, официальном заявлении членов совета директоров ПАО Петра Орджоникидзе, Николая Неплюева, Дмитрия Межеедова и Кристофера Бейкера.

Toaz.ru ПАО «Тольяттиазот»

Как отмечается в документе, «в заявлении, поданном в Арбитражный суд Самарской области, истцы требуют возмещения якобы понесенных убытков в размере более 737 млн рублей в связи со сделками, одобренными советом директоров. Считаем, что такая формулировка не соответствует действительности, так как при рассмотрении и одобрении указанных сделок совет директоров руководствовался экономической целесообразностью и интересами общества».

Члены совета директоров ПАО «ТОАЗ», рассматривают иск «как еще один элемент многолетнего корпоративного конфликта, инициированного АО ОХК «Уралхим» в отношении ПАО «ТОАЗ» и направленного на получение контроля над обществом и успешным предприятием». По их мнению, «иск направлен на создание давления на членов совета директоров, демонстрирует в очередной раз злоупотребление правами акционера и полный правовой нигилизм истцов».

«Мы рассчитываем, — отмечается в распространенном сегодня заявлении, — на то, что в случае принятия иска к рассмотрению, решения будут основываться исключительно на фактах, а не на домыслах истцов и сомнительных публикациях в третьесортных интернет-изданиях».