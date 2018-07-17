Кончина Станислава Говорухина
«Парламентский киноклуб» назовут в честь его основателя
«Парламентский киноклуб» будет назван в честь советского и российского актёра и режиссёра Станислава Говорухина, ушедшего из жизни в июне этого года, сообщает портал Regions.ru. Говорухин был создателем «Парламентского киноклуба» и его председателем в течение многих лет. Народный артист, сценарист...
17 июля 2018
Госдума прекратила полномочия Станислава Говорухина
Госдума досрочно прекратила полномочия Станислава Говорухина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня. «Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Говорухина Станислава Сергеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе...
19 июня 2018
Говорухина похоронили на Новодевичьем кладбище
В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен известный режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся 14 июня в санатории «Барвиха». Об этом сообщает телеканал НТВ. Похоронили режиссера, ушедшего из жизни после длительной болезни, с воинскими почестями. У могилы, расположенной рядом с местами упокоения...
16 июня 2018
В электронную книгу памяти Станислава Говорухина поступили сотни сообщений
В электронную книгу памяти великого отечественного кинорежиссера, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина продолжаетпоступать огромное количество соболезнований и слов благодарности. Обэтом сообщил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов. «Сотни людей из всех уголков нашей...
16 июня 2018
Путин посетил церемонию прощания с Говорухиным
Церемонию прощания с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя 16 июня посетил президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу, а затем подошел к вдове покойного, чтобы лично выразить соболезнования. Затем глава государства...
16 июня 2018
Общественники открыли в Симферополе уголок творчества Говорухина
Активисты Общероссийского Народного фронта открыли в Симферополе уголок творчества и памяти режиссёра, сценариста, народного артиста России Станислава Говорухина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского отделения ОНФ. По словам общественников, любой крымчанин может выразить...
15 июня 2018
Станислав Говорухин «достоин того, чтобы о нём сняли фильм»
Станислав Говорухин был многогранным и очень талантливым человеком, талантливым во всём. Кинорежиссёр, сценарист и актёр, но также и политик он сам достоин того, чтобы о нём сняли кино. Такое мнение высказал политолог Георгий Бовт. Читайте также: Умер Станислав Говорухин: биография По его словам, о...
15 июня 2018
Лукашенко: Говорухина ценили в Белоруссии за «преданность своим идеалам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина в связи с его смертью, сообщает 14 июня пресс-служба белорусского лидера. «Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и...
14 июня 2018
Неверов предложил посвятить Говорухину победу сборной России
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил посвятить победу российской сборной в футбольном матче против команды Саудовской Аравии режиссеру Станиславу Говорухину. «Блестящая игра! 5:0. Поздравляю всех болельщиков! Давайте посвятим в своих сердцах эту победу Станиславу...
14 июня 2018
ОНФ открывает «уголки творчества и памяти» Станислава Говорухина
В четверг, 14 июня, на 83-м году из жизни ушел Станислав Говорухин — великий отечественный кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба ОНФ. В связи с этим во всех региональных исполкомах Народного фронта сегодня открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссёра, где каждый желающий в...
14 июня 2018
Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Госдумы. Прощание состоится в 9:00 (мск) в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00. «Похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем...
14 июня 2018
Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи со смертью Говорухина
Олег Басилашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Станислава Говорухина, он прокомментировал смерть режиссёра 14 июня в интервью журналистам телеканала RT. Басилашвили сказал, что многие блистательные российские артисты впервые проявили свой талант в фильмах Говорухина. Актёр пожелал...
14 июня 2018
Прощание с Говорухиным состоится 15 июня
Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным состоится 15 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, завершая заседание. «Кто хочет проститься с Говорухиным, может это сделать в субботу с 9 часов», — сказал Володин...
14 июня 2018
Станислав Говорухин был голосом нескольких поколений
Уход из жизни великого отечественного кинорежиссёра Станислава Говорухина — это невосполнимая утрата. Об этом заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, сопредседателем Центрального штаба которого являлся Говорухин. Читайте также: Скончался Станислав Говорухин В ОНФ отметили, что...
14 июня 2018
Володин: Уход Станислава Говорухина – тяжелая утрата
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Станислава Говорухина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента. «Сегодня нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни наш близкий и любимый человек...
14 июня 2018
Умер Станислав Говорухин: биография
Не стало режиссёра, народного артиста РФ, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина. Он скончался сегодня, 14 июня, после продолжительно болезни на 83-м году жизни. Ранее по теме: Скончался Станислав Говорухин Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники...
14 июня 2018
Гафт: Картины Говорухина помогали людям жить
Работы режиссера Станислава Говорухина помогали людям жить, заявил 14 июня в интервью RT народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль», — сказал Гафт. По его словам, Станислав Говорухин снимал честные фильмы, пробивающие...
14 июня 2018
Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной кинорежиссёра, актёра, народного артиста РФ, депутата Госдумы Станислава Говорухина. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным...
14 июня 2018
Миронов: Память о Говорухине будет жить в его фильмах и законах
Память о Станиславе Говорухине будет жить в его фильмах, ролях и законах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Это был человек-легенда, великий режиссёр и законодатель. Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования родным и...
14 июня 2018
Жириновский: Говорухин был человеком своей эпохи
Режиссёр Станислав Говорухин всегда был человеком с твердыми убеждениями, а его работа в Госдуме уйдёт в историю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы скорбим все, сегодня почтили его память вставанием. Несмотря на то, что он прожил...
14 июня 2018