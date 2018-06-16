Москва, 16 июня, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен известный режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся 14 июня в санатории «Барвиха». Об этом сообщает телеканал НТВ.

Anne-Laure PERETTI Lotusalp Новодевичий монастырь

Похоронили режиссера, ушедшего из жизни после длительной болезни, с воинскими почестями. У могилы, расположенной рядом с местами упокоения актеров Олега Табакова и Леонида Броневого, выстроился почетный караул, давший несколько оружейных залпов. После этого гроб с телом Говорухина опустили в землю по звуки гимна России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2018 года в санатории «Барвиха» скончался режиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин. Причиной смерти актера стал рак.

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