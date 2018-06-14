Москва, 14 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил посвятить победу российской сборной в футбольном матче против команды Саудовской Аравии режиссеру Станиславу Говорухину.

kremlin.ru Станислав Сергеевич Говорухин

«Блестящая игра! 5:0. Поздравляю всех болельщиков! Давайте посвятим в своих сердцах эту победу Станиславу Сергеевичу Говорухину, которого сегодня не стало. Он очень любил нашу страну, радовался ее успехам, переживал за ее судьбу», — написал Неверов в соцсети.

Депутат уверен, что Говорухин разделил бы радость победы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня на 83-м году после тяжелой болезни ушел из жизни режиссер Станислав Говорухин.