Москва, 14 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Режиссёр Станислав Говорухин всегда был человеком с твердыми убеждениями, а его работа в Госдуме уйдёт в историю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Kremlin.ru Станислав Говорухин

«Мы скорбим все, сегодня почтили его память вставанием. Несмотря на то, что он прожил долгую жизнь, 82 года, у него был ещё резерв, он ещё десятилетия какие-то мог быть с нами и создать ещё какие-то художественные и публицистические произведения», — заявил Жириновский.

По его словам, реплики Говорухина из зала в его бытность депутатом и главой комитета Госдумы по культуре, были очень характерными и имели историческое значение.

«Он всегда был бодрым, твёрдым, человеком своей эпохи, со своими твёрдыми убеждениями», — вспоминает Жириновский.