Москва, 14 июня, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Уход из жизни великого отечественного кинорежиссёра Станислава Говорухина — это невосполнимая утрата. Об этом заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта, сопредседателем Центрального штаба которого являлся Говорухин.

Цитата из к/ф «Асса». реж Сергей Соловьев. 1987. СССР Станислав Говорухин в роли Андрея Валентиновича Крымова

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В ОНФ отметили, что Станислав Говорухин всегда искреннее стремился быть полезным своей стране не только в искусстве, но и на общественно-политической арене, его неутомимость всегда восхищала. Он «подавал мудрый пример каждому и своими поступками показывал, что главное в любом начатом деле — оставаться человеком».

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«Станислав Говорухин был голосом нескольких поколений. Этот голос звучал через легендарные фильмы, которые знает каждый из нас. Талант, служение искусству, честность и твердость — все это о Станиславе Сергеевиче. Сегодня мы потеряли человека-эпоху, который, несмотря на свои многочисленные достижения, всегда был простым и настоящим», — добавили в ОНФ, выразив глубочайшие соболезнования семье и близким кинорежиссёра.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Станислава Говорухина на заседании Госдумы РФ сообщил спикер Вячеслав Володин. Режиссёр, народный избранник скончался 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха» после продолжительной болезни, победить которую он так и не смог.