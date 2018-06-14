Москва, 14 июня, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Не стало режиссёра, народного артиста РФ, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина. Он скончался сегодня, 14 июня, после продолжительно болезни на 83-м году жизни.

A.Savin Станислав Говорухин

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Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (ныне Пермский край). В 1958 году окончил Казанский университет по специальности «геолог», но работать по специальности ему не довелось. В 1959 году с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже — с 1987 года — режиссёром «Мосфильма».

Говорухин снял более 13 художественных фильмов. В этом списке ставший одним из культовых и известных в СССР фильм «Место встречи изменить нельзя», главную роль в котором сыграл Владимир Высоцкий. Также среди режиссёрских работ Станислава Говорухина — «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину».

В политику Говорухин уходит в 1985 году. Он выступал как публицист, публиковался в «Литературной газете», газете «Советская культура». Неоднократно становился депутатам Госдумы РФ (в 1993, 2005, 2007, 2011 и в 2016 годах). В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. Он также стал сопредседателем центрального штаба созданного Путиным Общероссийского народного фронта.

В декабре 2017 года Станислав Говорухин был награждён правительственной премией, которая присуждается за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры. А в марте 2018 года министр культуры Владимир Мединский наградил Говорухина знаком «За вклад в российскую культуру».

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