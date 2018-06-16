Москва, 16 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Церемонию прощания с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным в Преображенской церкви храма Христа Спасителя 16 июня посетил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии прощания со Станиславом Говорухиным

Он возложил цветы к гробу, а затем подошел к вдове покойного, чтобы лично выразить соболезнования. Затем глава государства подошел к журналистам и поделился воспоминаниями о режиссере.

По словам Путина, он близко познакомился с Говорухиным в 2011 году, когда тот был главой избирательного штаба президента.

«Он еще раз напомнил мне о том, что у нас в стране много настоящих патриотов, граждан, людей со своей собственной, твердой позицией», — сказал Путин.

В церемонии прощания также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций и депутаты нижней палаты парламента.

Режиссер умер 14 июня на 83-м году жизни, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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