Москва, 16 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В электронную книгу памяти великого отечественного кинорежиссера, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина продолжаетпоступать огромное количество соболезнований и слов благодарности. Обэтом сообщил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931

«Сотни людей из всех уголков нашей страны уже оставили добрыевоспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великомумастеру и соболезнования его родным и близким. В электронной книгепамяти на сайте Народного фронта размещены отклики от жителей Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российскихрегионов. Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердомхарактере, широте души, принципиальной позиции вобщественно-политической деятельности и других уникальных качествах», —сказал Алексей Анисимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сайте ОНФ открыта специальная электронная книга памяти Станислава Говорухина. В ней каждый желающий может написать слова о том, каким был великий кинорежиссер, и соболезнования его родным и близким.

Также «уголки творчества и памяти» Станислава Говорухина открылись вцентральном Исполкоме ОНФ и всех региональных исполнительных комитетах. Специальные книги памяти будут доступны и в выходные дни. Все собранныеотклики будут виртуализированы в электронной книге памяти.

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