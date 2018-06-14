Москва, 14 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Госдумы.

Commons.wikimedia.org Новодевичье кладбище

Прощание состоится в 9:00 (мск) в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00.

«Похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище», — сообщили в аппарате.

Режиссер, депутат Госдумы Говорухин скончался на 83-м году жизни от неизлечимой формы рака.