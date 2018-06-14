Минск, 14 июня, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина в связи с его смертью, сообщает 14 июня пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Станислав Говорухин

«Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино», — отметил Лукашенко, подчеркнув, что Говорухин «запомнится как человек глубоко мыслящий, неравнодушный и активный в своей гражданской позиции».

Глава республики добавил, что в Белоруссии Станислава Говорухина «высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам».

Напомним, кинорежиссер, сценарист, актёр, депутат Государственной думы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни.