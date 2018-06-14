Москва, 14 июня, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Память о Станиславе Говорухине будет жить в его фильмах, ролях и законах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Евгения Давыдова Станислав Говорухин

«Это был человек-легенда, великий режиссёр и законодатель. Прежде всего, хочу выразить слова соболезнования родным и близким Станислава Говорухина», — заявил Миронов.

По его словам, это был неузарядный человек, который обладал множеством талантов.

«Нет его с нами, мы скорбим, но навсегда останутся с нами его фильмы, его роли, его картины и его законы», — отметил Миронов.