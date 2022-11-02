Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
МИД РФ: Москва продолжит добиваться ответов по инциденту со Скрипалями
Россия продолжит добиваться от Великобритании и Германии ответов на вопросы, связанные с инцидентами со Скрипалями и якобы отравлением Алексея Навального. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Так, на заседании Воронцов...
2 ноября 2022
Британия не предоставила Москве ответов по делу Скрипалей — МИД России
Россия не получила от Великобритании никаких ответов по делу о так называемом отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, несмотря на множество запросов к Лондону, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов в...
19 октября 2022
Россия вновь потребовала от Великобритании информацию о Скрипалях
Посольство Российской Федерации в Великобритании потребовало от МИД Соединенного Королевства предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба дипломатического представительства РФ в Лондоне. В...
2 сентября 2022
Лондон отказывается делиться информацией по Скрипалям — посол РФ
Лондон ни с кем не готов делиться информацией поводу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Великобритания обвинила Россию. Об этом 9 февраля заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин. Читайте также: Посольство РФ: спустя три...
9 февраля 2022
СВР не комментирует сведения о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей»
Российская Служба внешней разведки (СВР) не даёт комментариев по поводу предъявления российскому гражданину обвинений в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-бюро СВР. «Без комментариев», — ответили в ведомстве ТАСС. Ранее Скотленд-Ярд сообщил через...
23 сентября 2021
Глава СВР Нарышкин назвал ложью обвинения в рамках «дела Скрипалей»
Новыми обвинениями в адрес гражданина РФ в рамках расследования «дела Скрипалей» Великобритания пытается отвлечь общественность от бегства из Афганистана США и их союзников. Об этом ТАСС заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть...
23 сентября 2021
По заветам Bellingcat: Доброхотов заявил о других отравителях Скрипаля
ЕСПЧ сегодня признал ответственность России за убийство Александра Литвиненко, а полиция Великобритании подтвердила личность третьего гражданина РФ, причастного к отравлению в Солсбери в 2018 году. Обе новости появились в информационном поле сразу после окончания выборов в Государственную думу РФ...
21 сентября 2021
«Британцы разучились сочинять» — сети о новом «отравителе» Скрипалей
Информация о том, что королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей — Сергею Федотову, который якобы был координатором действий двух других обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, вызвала обсуждение в...
21 сентября 2021
МИД РФ призвал Лондон расследовать инцидент в Солсбери, а не манипулировать
Британской стороне пора всерьёз заняться расследованием инцидента в городе Солсбери (Великобритания) 2018 года, а не использовать его для пустых обвинений в адрес России, сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя заявление Лондона о том, что в так...
21 сентября 2021
В Лондоне назвали напрасной тратой сил требовать выдачи по «делу Скрипалей»
Россия всё равно не выдаст третьего «отравителя Скрипалей» Сергея Федотова, пишет 21 сентября The Independent. Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что практика показала: любой официальный запрос об экстрадиции — это только напрасная трата сил. Тем более что у Лондона...
21 сентября 2021
В деле об отравлении Скрипаля появился третий подозреваемый
Британская полиция обвинила в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года ещё одного гражданина РФ. Об этом 21 сентября сообщается на странице Скотленд-Ярда в Twitter. Читайте также: Посольство РФ: спустя три года фактов об...
21 сентября 2021
Британия не ответила России на 54 ноты по Скрипалям
Российский МИД направил британской стороне 54 запроса по поводу инцидента с якобы отравлением в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Все они остались без ответа, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью программе HARDTalk на телеканале BBC. «Мы...
26 августа 2021
Пострадавший в Солсбери экс-полицейский подал в суд на начальство
Иск против полиции британского графства Уилтшир подал бывший полицейский Ник Бейли, пострадавший при отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Об этом рассказал адвокат Бейли Патрик Магуайер, сообщает издание Mirror. По словам юриста, его клиент пережил травму...
12 мая 2021
Прокурор Чехии объяснил ситуацию с ордером на арест Петрова и Боширова
Граждане России Руслан Боширов и Александр Петров не были объявлен чешскими властями в международный розыск и не будут объявлены, передаёт 20 апреля Чешское радио. Как пояснил чешский прокурор Мартин Милуш, причина в том, что эти граждане уже объявлены в международный розыск по запросу...
20 апреля 2021
«Поражает скудоумие властей Чехии» — Петров и Боширов объявлены крайними
Заявление чешского генпрокурора Павла Земана о том, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вызвало бурю эмоций в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной...
20 апреля 2021
НАТО расширила обмен разведданными против РФ из-за «действий» Москвы
НАТО укрепляет сотрудничество с Евросоюзом, расширяет обмен разведывательной информацией и улучшает киберзащиту, чтобы противостоять «российской угрозе». Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 24 марта в Брюсселе. По его словам, НАТО сталкивается с...
24 марта 2021
В сети обсудили данные о продаже дома Скрипаля в Солсбери
Материал газеты Mirror, согласно которому дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 11 марта в социальной сети Facebook...
11 марта 2021
Дом Скрипалей в британском Солсбери продадут после ремонта
Печально известный дом, в котором, по версии британской полиции, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены три года назад, будет выставлен на продажу. Об этом сообщает The Mirror. Читайте также: Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля —...
11 марта 2021
Посольство РФ: спустя три года фактов об инциденте в Солсбери нет
Британские власти нарушают международные обязательства в связи с делом Скрипалей и до сих пор используют инцидент в Солсбери в политических целях. Такой комментарий посольство России в Великобритании распространило 4 марта, в трёхлетнюю годовщину отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его...
4 марта 2021
Сергей Скрипаль не выходил на связь с родственниками после смерти матери
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль выходил на связь с родственниками в Ярославле после того, как стало известно о кончине его матери. Об этом его племянница Виктория Скрипаль рассказала 11 января ТАСС. По её словам, 7 января родственники позвонили в британское посольство в Москве и сообщили о...
11 января 2021