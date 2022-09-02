Лондон, 2 сентября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Великобритании потребовало от МИД Соединенного Королевства предоставить официальную информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба дипломатического представительства РФ в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM Юлия Скрипаль

В посольстве заявили, что они недоумевают по поводу того, что британские власти уже четыре с половиной года держат в неведении российские власти относительно судьбы двух российских граждан — Сергея и Юлии Скрипаль, оказавшихся в эпицентре резонансного инцидента в английском городе Солсберив марте 2018 года.

«До сих пор нет официальной информации об их состоянии здоровья, правовом положении или хотя бы местонахождении», — подчеркнули в посольстве.

Посольство РФ послало очередной официальный запрос в МИД Великобритании с требованием предоставить информацию о Скрипалях.

«Рассчитываем на соответствующую дипломатическим канонам реакцию британского внешнеполитического ведомства», — отметили в посольстве РФ.