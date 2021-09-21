Лондон, 21 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Британская полиция обвинила в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года ещё одного гражданина РФ. Об этом 21 сентября сообщается на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

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В соучастии в этом преступлении Лондон подозревает Дениса Сергеева, который, по данным детективов, скрывался под псевдонимом «Сергей Федотов». В Скотланд-Ярде утверждают, что он, как и двое других подозреваемых Александр Петров и Руслан Баширов (настоящие имена которых, как говорится в сообщении британской полиции, Александр Мишкин и Анатолий Чепига) являются сотрудниками российской военной разведки.

https://twitter.com/metpoliceuk/status/1440255396476645376

Скотланд-Ярд обвинил Сергеева в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении и применении химического оружия. Полиция опубликовала фотографию подозреваемого и просит всех, кто его тогда видел, сообщить об этом правоохранительным органам.

В Скотланд-Ярде заявили, что ордер на арест «Федотова» уже выдан, а в ближайшее время будет направлено уведомление в Интерпол.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года. Как полагают британские власти, этот яд якобы разрабатывался в России, поэтому заявили о причастности Москвы к инциденту. Российские власти категорически отвергают эти домыслы, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.

В посольстве РФ в Великобритании весной 2021 года заявляли, что Российская сторона спустя три года по-прежнему не много знает о произошедшем со Скрипалями. Лондон обвинил РФ в применении на своей территории химического оружия, но никакими фактами и доказательствами это утверждение не подкреплено, оно совершенно голословно, отметили в диппредставительстве.