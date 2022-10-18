Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Россия не получила от Великобритании никаких ответов по делу о так называемом отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, несмотря на множество запросов к Лондону, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

«Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования происшествия в Солсбери, в результате которого пострадали российские граждане», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Москва направляла Лондону еще одну ноту месяцем ранее, однако британские власти ее снова проигнорировали. По словам Воронцова, западные страны отказываются представлять какие-либо данные или доказательства для оказания давления на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября посольство России в Лондоне потребовало от британского МИД предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Сергея и Юлии Скрипалей. При этом британские власти так и не предоставили такую информацию после инцидента в Солсбери.