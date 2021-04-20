Заявление чешского генпрокурора Павла Земана о том, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вызвало бурю эмоций в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия. Борис Джонсон и Тереза Мэй

«Вот наши спардеймены! Летают из одной страны в другую. То взорвут, то отравят. Ну, на все руки мастера!» — указала Галина Л.

Многие пользователи считают, что такое обвинение со стороны чешского генпрокурора звучит крайне смешно. Люди считают, что руководителю ведомства стоило придумать более убедительную версию событий.

«Поражает больное воображение и скудоумие чешских властей… что-то глупее этого трудно себе представить», — отметила Валентина Б.

Некоторые комментаторы не смогли воспринять данную новость всерьёз, но предположили, что среди российских разведчиков наблюдается кадровый голод, поэтому всю «грязную работу» поручают только двум агентам.

«А больше у нас некому. Кому же ещё, кроме наших славных туристов? От себя добавлю: сто процентов в выборы в Америке они вмешивались, стоит тоже проверить», — считает Anastasia S.

Občanská demokratická strana Павел Земан

Часть людей убеждены, что версия генпрокурора звучит скорее как шпионский роман, нежели случай, который действительно мог произойти на территории Чехии.

«Смешались в кучу кони, люди. Вот наворотили! Такую уже ахинею несут, лишь бы что», — поделилась своим мнением Ирина С.

Ряд пользователей убеждён, что за всей этой шизофренией стоит Вашингтон, который особо не задумывается, какого качества сценарий российской «агрессии» следует скармливать европейскому обывателю.

«Европа в этой антироссийской истерии дошла до ручки. Старец из США дал всем отмашку, и понеслось», — предполагает Наталия М.

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании

Нашлись и те, кто считает, что Европа, которая, судя по всему, находится в болезненном состоянии, может угрожать не только себе или России, но уже и всему миру.

«Кто-то считает, что Европа сошла с ума, но ведь она действительно сошла с ума! А в таком состоянии можно сделать что угодно. Хоть весь мир в труху. Не смешно уже, а страшно», — пишет Олег В.

Напомним, 19 апреля чешский генпрокурор Павел Земан заявил журналистам, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда Лондон обвинил в покушении якобы агентов российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова.