Москва, 23 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Новыми обвинениями в адрес гражданина РФ в рамках расследования «дела Скрипалей» Великобритания пытается отвлечь общественность от бегства из Афганистана США и их союзников. Об этом ТАСС заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И, кроме того, в свете последних афганских событий это еще, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании», — сказал Нарышкин.

По его словам, таким способом британские представители пытаются отвлечь общественность «от того факта, что в настоящее время блок НАТО не в силах поддерживать безопасность в том или ином регионе мира».