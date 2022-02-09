Лондон, 9 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Лондон ни с кем не готов делиться информацией поводу отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Великобритания обвинила Россию. Об этом 9 февраля заявил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

stux Великобритания

Читайте также: Посольство РФ: спустя три года фактов об инциденте в Солсбери нет

Дипломат добавил, что Скрипаль и его дочь являются российскими гражданами и российской стороне их судьба небезразлична, поэтому РФ продолжаем направлять запросы в МИД Великобритании. Но это, по его словам, скорее формальность.

«Совершенно понятно, что никакой информации не только нам, но и своим союзникам, а также всем, кому оно обещало предоставить информацию, британское правительство предоставлять не собирается», — подчеркнул в беседе с ТАСС Келин.

«Из этого мы делаем простой вывод, что такой информации просто нет», — констатировал российский посол.

Он добавил, что дело об отравлении Скрипалей «всё больше и больше превращается в такую историю, в которой кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал, типа взрывов в Врбетице в Чехии — провокация состоялась, отношения испорчены, а организаторы признаваться не хотят и говорить на эту тему тоже не готовы».

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти полагают, что 4 марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом. Этот яд якобы разрабатывался в России, а потому Москва причастна к инциденту. Российские власти категорически отвергают эти домыслы, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.

Ранее по теме: Британия не ответила России на 54 ноты по Скрипалям

Как отметили в посольстве России в Соединённом Королевстве, обвинения Лондона в адрес РФ в применении на своей территории химического оружия не подкреплено никакими фактами и доказательствами, оно «совершенно голословно». Более того, российский МИД направил британской стороне 54 запроса по поводу инцидента с якобы отравлением бывшего офицера ГРУ, но все они остались без ответа. Российская сторона спустя почти четыре года по-прежнему не много знает о произошедшем со Скрипалями.