Лондон, 21 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Россия всё равно не выдаст третьего «отравителя Скрипалей» Сергея Федотова, пишет 21 сентября The Independent.

Кукрыниксы. Фунт упал

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что практика показала: любой официальный запрос об экстрадиции — это только напрасная трата сил. Тем более что у Лондона нет договора с Москвой об экстрадиции.

Между тем Джонсон, комментируя обвинения «третьему подозреваемому по делу Скрипалей» Денису Сергееву (он же Сергей Федотов), сказал, что «все подозреваемые должны быть выданы» Лондону, где их будут судить, и что Россия «должна это осознать».