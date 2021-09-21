Москва, 21 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Британской стороне пора всерьёз заняться расследованием инцидента в городе Солсбери (Великобритания) 2018 года, а не использовать его для пустых обвинений в адрес России, сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело Скрипалей

Комментируя заявление Лондона о том, что в так называемом деле Скрипалей появился третий подозреваемый — российский гражданин — и что Москва должна выдать его британцам, Захарова сказала:

«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента».

Она добавила, что возобновление информационной кампании по «делу Скрипалей» предпринято властями Британии для подогрева антироссийских настроений в британском обществе. Москва же настроена исключительно «на установление истины».