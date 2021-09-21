Информация о том, что королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей — Сергею Федотову, который якобы был координатором действий двух других обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

»Раньше этих двоих горе-шпионов называли Болик и Лёлик, теперь их трое. Называть их будут, наверное «три мушкетёра» или «три поросёнка». Народ сам им придумает имя», — считает Natali R.

Многие пользователи не смогли серьёзно отнестись к информации, объявленной британскими правоохранителями. Граждане принялись шутить над этой новостью, предлагая свои варианты того, кем бы мог быть третий участник «отравления» Скрипалей.

«Почему Федотов? В пару Петрову должен был быть Васечкин! Британцы, когда сочиняли этот сценарий, судя по всему, всё перепутали и наделали ляпов», — пишет Katia G.

Policie.cz Руслан Боширов и Александр Петров

Некоторые комментаторы отмечают, что британская полиция до сих пор не предоставила убедительных доказательств участия в отравлении предыдущих двух обвиняемых — Петрова и Боширова.

«Там весь Лондон и пригороды в камерах, ни одна из них не зафиксировала их рядом с домом Скрипалей, я думаю, и встречи генерала с агентами тоже нет. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет», — призывает Олег К.

Часть людей считают, что такая скромная информация, заключающаяся только в распространённом имени и фамилии, не может быть серьёзным основанием для преследования.

«Все Сергеи Федотовы в Российской Федерации напряглись! С британскими полицейскими, как и с британскими учёными, не шутят!» — отмечает Ирина О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

Ряд пользователей указывает на то, что все действия британских служб указывают на то, что данная история носит выдуманный характер, но качество этой выдумки оставляет желать лучшего.

«Сколько будет продолжаться этот цирк? Сегодня Федотов, а завтра Сидоров, послезавтра Иванов, Козлов и так далее. Это дело шито настолько яркими белыми нитками, что диву даёшься, как британское правительство умудряется держать при этом настолько серьёзное лицо. Будь это действительно театральная постановка, то легендарный Станиславский бы только и делал, что орал: «Не верю!». Позор стране, где жил и творил великий Шекспир. Потеряла британская нация талант к сочинительству», — поделился своим мнением Сергей М.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

Нашлись и те, кто отмечают, что история со Скрипалями развернулась не для того, чтобы убедить нас — простых граждан в том, что Россия кого-то там якобы отравила, а для того, чтобы не дать Российской Федерации вольготно себя чувствовать в Европе.

«Британское руководство будет и дальше придумывать подобные нелепые истории, потому что они делаются не ради внутреннего британского потребителя, а чтобы использовать это всё против России. Пока будут «отравленные» Скрипали, не будет никакого мира на геополитической карте между Российской Федерацией и Великобританией. Это искусственный барьер, чтобы не дать российским властям установить взаимоотношения с Европой», — написала Svetalana S.

Напомним, 21 сентября полиция по борьбе с терроризмом Великобритании сообщила о том, что королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения третьему фигуранту по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей — Сергею Федотову, который якобы был координатором действий двух других обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова.