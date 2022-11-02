Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться от Великобритании и Германии ответов на вопросы, связанные с инцидентами со Скрипалями и якобы отравлением Алексея Навального. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

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Так, на заседании Воронцов овтетил на безапелляционные попытки групп стран НАТО во главе с США и их союзниками вменить Москве причастность к применению веществ нервно-паралитического действия.

«Мы решительно настроены на установление истины в указанных инцидентах и продолжим требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающих ответов на все поставленные нами в данной связи вопросы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посольстве России в Вашингтоне отвергли обвинения Госдепа США по делу о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Также в российской дипмиссии подчеркнули, что уголовное дело в отношении Навального не имеет политической подоплёки.

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