Пожар в центре Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону: помогать погорельцам надо, но не дольше шести месяцев?
Крупный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов в центре Ростова-на-Дону, произошел в августе, но большинство пострадавших до сих пор обивают пороги различных инстанций. Вера в справедливость тает на фоне отношения чиновников, которое жители и раньше считали формальным, но сейчас стало еще хуже —...
17 апреля 2018
Карательные меры: чиновники выселяют погорельцев на улицу
Карательные меры решили применить к ростовским погорельцам. Людей, пострадавших от августовского пожара, выселяют из пунктов временного размещения. Идти горожанам некуда, так как они ещё не успели приобрести квартиры взамен испепеленного жилья. «За неделю до выселения из гостиницы мы писали Дмитрию...
13 апреля 2018
«Фашисты так не поступали!»: чиновники против ростовских погорельцев
Главным негативным событием 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал пожар в центре Ростова-на-Дону, который произошёл 21 августа и испепелил десятки домов. По словам регионального руководителя, из сложной ситуации власти, кажется, находят выход. Об этом донской глава заявил в...
26 января 2018
Выжженный регион протестов: Ростовская область-2017
Есть события, которые закономерно меняют привычное течение жизни. К примеру, окончание учебы, свадьба, рождение детей. А есть события, которые разделяют жизнь на «до» и «после». 2017 год для Ростовской области оказался богат на «ложки дёгтя», да и назвать хорошие события бочкой мёда, если...
6 января 2018
Августовский пожар сжёг не только дома, но и жизни
Подозреваемые в поджоге домов в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону пока не найдены, а восстанавливать жильё пострадавшим запрещено — таковы результаты августовского пожара на сегодняшний день. Прошедшая 18 декабря встреча губернатора Ростовской области Василия Голубева, сити-менеджера...
20 декабря 2017
Ростов-на-Дону под флагом Румынии и страхом террора: главное за неделю
Ростовские погорельцы надеются на помощь Собчак, полиция не признаёт ошибок, а в карман жителей Ростовской области в очередной раз залезет «рука коммунальщиков». Чем запомнится минувшая неделя в Донском регионе — в специальном обзоре ИА REGNUM. Надежда против отчаяния В Ростове-на-Дону на неделе...
4 декабря 2017
Споры об объектах на пепелище не утихают: главное в Ростове-на-Дону
Какие постройки могут появиться на сгоревшей в августовском пожаре территории, чью память увековечат в донской столице, где в дождь нужен зонт и на улице, и дома, как отметили День матери и юбилей Кометы в городе-миллионнике — об этом в обзоре ИА REGNUM за неделю. Покушение на территорию Ростовские...
27 ноября 2017
Услышит ли губернатор ростовских погорельцев?
Потерявшие жилье и нажитое имущество в августовском пожаре ростовчане составили обращение, которое будет направлено губернатору Василию Голубеву. В письме погорельцы выдвинули ряд требований, который, по их мнению, вполне осуществим. Осталось только дождаться, последует ли должная реакция...
20 ноября 2017
Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону направят 260 млн рублей
Правительство РФ направит субсидии на поддержку пострадавших в результате пожара в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ. «260 млн рублей планируется направить на поддержку тех, кто лишился жилья...
16 ноября 2017
Судьба выжженных домов: во что превратится пепелище?
Более-менее стала известна судьба территории в районе Театрального спуска, на которой до 21 августа 2017 года располагались десятки частных домов. Заявление городских чиновников вновь сделано вопреки здравому смыслу, а самое главное — обещаниям губернатора Василия Голубева. Если ранее глава региона...
1 ноября 2017
Чиновничий произвол на пепелище
21 октября исполнилось ровно два месяца с того дня, когда крупнейший за всю историю города-миллионника пожар практически превратил в пепел более 200 домов в центре Ростова-на-Дону. Жильцы лишились всего: крыши над головой, имущества, документов, самых элементарных вещей, своего прошлого (в огне...
23 октября 2017
«Человек огня»: почему горят крупнейшие рынки юга России
Минувшая ночь выдалась напряженной для пожарных Ростова-на-Дону. Поздним вечером 8 октября в городе-миллионнике произошёл очередной серьёзный пожар. На этот раз огонь вспыхнул на территории вещевого рынка «Восточный», который в народе называют по старинке — «Темерник». За небольшой промежуток...
9 октября 2017
«Горящий сентябрь»: почему центр Ростова-на-Дону объят пламенем
Не успела южная столица оправиться после августовского пожара, который испепелил в центре Ростова-на-Дону практический целый микрорайон, как последовали очередные возгорания. Неподалёку от опустевшего района в сентябре сгорели три дома. Возгорание, по имеющимся сведениям, произошло из-за...
21 сентября 2017
Петербург отправляет более 6 тонн помощи погорельцам в Ростове
Груз гуманитарной помощи, которую собирали физические и юридические лица в Петербурге, сегодня, 13 сентября, будет отправлен в Ростов-на-Дону, где в результате масштабного пожара 21 августа огонь уничтожил более 100 жилых домов. О предстоящей отправке груза сообщил комитет по социальной политике...
13 сентября 2017
Ростов-на-Дону: Билан, Лобода и Бурито помогут погорельцам рублём
В Ростове-на-Дону в праздничном концерте в честь 268-й годовщины основания города примут участие Дима Билан, Светлана Лобода и Бурито. Звёзды шоу-бизнеса приняли решение перечислить часть гонорара за выступление пострадавшим от августовского пожара. Средства поступят в организованный фонд помощи...
12 сентября 2017
Без шествий и салюта: День города в Ростове-на-Дону пройдёт скромно
Чиновники Ростова-на-Дону всё-таки решили пересмотреть план торжеств, которые должны пройти в городе-миллионнике в честь 268-й годовщины со дня его основания. В связи пожаром, который 21 августа испепелил десятки домов неподалёку от главной площади областного центра — Театральной, решено отменить...
6 сентября 2017
Опалённая репутация: глава Пролетарского района Ростова подал в отставку
Пролетарский район Ростова-на-Дону, где несколько недель назад полыхал крупный пожар, остался без главы. Руководитель районной администрации Юрий Поляков покинул пост. Заявление об увольнении по собственному желанию от главы района сегодня, 5 сентября, принял глава администрации донской столицы...
5 сентября 2017
Кто виноват в пожаре в центре Ростова-на-Дону: Радио REGNUM
Как Сталин ответил на американские ядерные угрозы; Углеродные рабы Запада. Ещё один способ убить экономику России; Как финны купили у французов мешок проблем. В ядерной отрасли; Что высветил пожар в Ростове-на-Дону
1 сентября 2017
Как Сталин обвёл США вокруг пальца и чем убивают экономику РФ: Радио REGNUM
Как Сталин ответил на американские ядерные угрозы; Углеродные рабы Запада. Еще один способ убить экономику России; Как финны купили у французов мешок проблем. В ядерной отрасли; Что высветил пожар в Ростове-на-Дону
1 сентября 2017
Что высветил пожар в Ростове-на-Дону
Старый квартал в самом центре Ростова-на-Дону исчез в огне пожара. О том, кто виновен в правовой беззащитности нынешних российских домовладельцев, рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Андрей Маленький. Старая застройка в самом центре крупного города — это настоящее золотое дно для...
1 сентября 2017