Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Какие постройки могут появиться на сгоревшей в августовском пожаре территории, чью память увековечат в донской столице, где в дождь нужен зонт и на улице, и дома, как отметили День матери и юбилей Кометы в городе-миллионнике — об этом в обзоре ИА REGNUM за неделю.

Donland.ru После пожара на Театральном спуске

Покушение на территорию

Ростовские чиновники регулярно подтверждают своё безразличие к судьбе погорельцев, потерявших своё жилье и имущество в пожаре, который произошёл 21 августа. Появилась очередная идея, которая предусматривает не восстановление домов погорельцев, а строительство совершенно новых объектов. Да, это не новостройки, но и не парковая зона, как обещали власти ранее. На прошлой неделе стало известно о возможности строительства нескольких объектов.

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«Ведётся большая работа по внесению изменений в генплан города, согласно которым на месте пожара предусмотрено как строительство дорог общегородского пользования, так и детского сада. В том числе как один из вариантов рассматривается возможность строительства на этой территории Театра кукол, помещение под который мы пока так и не нашли», — цитирует портал donnews.ru заявление заместителя главы городской администрации Дмитрия Чернышова на встрече с бизнесменами. Чиновник заверил, что земли будут выкуплены у граждан.

Donland.ru После пожара на Театральном спуске

Напомним, крупнейший за всю историю Ростова-на-Дону пожар в историческом центре города-миллионника произошёл 21 августа. Пламя бушевало на площади более 10 тыс. кв. м. Более суток потребовалось огнеборцам, чтобы справиться с возгоранием. В результате чрезвычайной ситуации пострадали более 200 семей. Согласно заключениям, которые сделала специальная комиссия, обследовавшая дома, 163 дома непригодны для восстановления, ремонту подлежат только 230 жилых помещений. Но пострадавшие в эти данные не верят, по их словам, их просто заставляют таким путём покинуть территорию, которая много лет является лакомым куском.

В память о трагедии в космосе

В Ростове-на-Дону появится мемориал, посвященный памяти погибших членов экипажа космического корабля «Союз-11». Как пишет Don24.ru, памятник установят на пересечении улиц Волкова и Добровольского. Церемония состоится 16 декабря.

Мемориал будет состоять из двух частей — красного самолёта и панно, имитирующего обшивку космического корабля. На обшивке будут высечены имена членов экипажа корабля «Союз-11» — Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. Они погибли при посадке 29 июня 1971 года, возвращаясь с космической станции «Салют-1». Во время посадки произошла разгерметизация спускаемого аппарата. После трагедии программа пилотируемых полётов на станцию «Салют-1» была свернута. Прах экипажа захоронен в Кремлевской стене.

Жизнь под открытым небом

Ливень, который обрушился на Ростовскую область в начале минувшей недели, с трудом пережил один из многоквартирных домов. Вернее, его жители. Заходя в подъезд здания, им не пришлось закрывать зонты, а некоторым дождевая вода вовсе помешала выйти из квартир. Дом расположен в Гуково на улице Костюшкина, 14. Дыра в кровле образовалась около двух месяцев назад, но с тех пор коммунальщики не предприняли никаких действий, чтобы её залатать.

«Для того чтобы подъезд не затапливало, кто-то из соседей поставил под дыру бак. Проблема наша не решалась никак, даже несмотря на множество обращений и жалоб», — посетовал местный житель изданию DonDay.ru.

ИА REGNUM Непогода за окном

Жители подъезда теперь переживают, что очередного дождя не выдержит потолок в их квартирах, и продолжают обивать пороги работников жилищно-коммунальной сферы.

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«Сердечко для мамочки»

В центре Ростова-на-Дону в международный праздник в честь матерей состоялась акция. Флешмоб устроили студенты Ростовского колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий, Ростовского строительного колледжа, Финансово-экономического колледжа РГЭУ (РИНХ) и ученики школы №78.

Ребята построились в форме большого сердца, а затем выпустили в небо шарики. Участники акции отправили красные сердца под песню о маме. Затем в напоминание о празднике и любви к матерям ребята раздали маленькие сердечки прохожим.

Первый юбилей

В ростовском зоопарке белая медведица отметила первый юбилей. С пятилетием Комету поздравили десятки гостей питомника. Имениннице преподнесли специальный праздничный торт, а также новые игрушки.

Rostov-gorod.ru Белая медведица Комета

Но главным подарком ко дню рождения стал отремонтированный вольер. Он оснащён системой фильтрации и охлаждения воды, обязательно в наличии лёд. Медведица даже может поохотиться: специально для этого в бассейн выпущена рыба. Но больше всего Комета любит играть с пластмассовыми игрушками.

Напомним, родилась белая медведица в чешском зоопарке Брно. В столицу юга России Комета переехала ещё малышкой.