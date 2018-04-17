Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Крупный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов в центре Ростова-на-Дону, произошел в августе, но большинство пострадавших до сих пор обивают пороги различных инстанций. Вера в справедливость тает на фоне отношения чиновников, которое жители и раньше считали формальным, но сейчас стало еще хуже — пострадавших и вовсе выселили на улицу. Что происходит с погорельцами города-миллионника, пишет автор ИА REGNUM Таисия Тимофеева.

Donland.ru После пожара

Людей выселили из пунктов временного размещения, причем выселили в никуда — приобрести квартиры взамен сгоревших они еще не успели, и идти им некуда. По словам пострадавших от пожара, на словах исполнительная и законодательная власти обещали много, но на деле их слова не подтвердились. Погорельцы за неделю до выселения писали Дмитрию Чернышову (заместителю главы администрации города-миллионника по вопросам экономики) и Александру Ищенко (спикеру донского парламента) о том, что они на первом собрании их обещали держать в гостиницах до того момента, пока они не приобретут жильё (кому оно положено). В ответе за подписью Чернышова со ссылкой на закон доходчиво объясняется, почему дольше шести месяцев погорельцев держать в пунктах временного пребывания не требуется. Их выселили как после типовой ЧС, кстати, социальных выплат на приобретение жилья они еще не получили либо находятся в судах.

Пока что в городской думе приняли решение о дополнительной поддержке погорельцев. По уверениям чиновников, в следующие три месяце все купят новое жилье.

Читайте подробности: Карательные меры: чиновники выселяют погорельцев на улицу

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