Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Потерявшие жилье и нажитое имущество в августовском пожаре ростовчане составили обращение, которое будет направлено губернатору Василию Голубеву. В письме погорельцы выдвинули ряд требований, который, по их мнению, вполне осуществим. Осталось только дождаться, последует ли должная реакция. Пострадавшие горожане даже срок выполнения определили — до 1 декабря.

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Donland.ru Полыхающий дом

Перво-наперво погорельцы просят главу региона предоставить им право на восстановление мало-мальски уцелевших домов, выплатить им компенсации за сгоревшее жильё, опираясь на рыночные цены. Ведь ни для кого не секрет, что недвижимость в центре города стоит куда дороже, чем выплачивается погорельцам.

«Кроме того, мы просим обнародовать информацию о количестве выделенных правительством РФ и из бюджета Ростовской области средств на нужды пострадавших с уточнением количества претендентов на квадратные метры. Также мы требуем, чтобы у погорельцев, у которых на момент пожара было другое жильё, были такие же права на получение субсидируемых средств, как и у остальных», — цитирует представительницу погорельцев портал 161.ru.

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Напомним, огонь в районе Театрального спуска вспыхнул днём 21 августа 2017 года. По информации донской полиции, очаг возгорания находился у дома, расположенного по переулку Чувашскому. Пламя с огромной скоростью перекидывалось с одного строения на другое. Потушить пожар оперативно мешали сильные порывы ветра, которые разносили языки пламени. К тушению пришлось привлечь авиацию. Но, несмотря на все усилия, справиться с огнём удалось только спустя сутки.

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В результате бедствия пострадали более 200 семей. Они полностью либо частично лишились крова. Кроме того, в огне сгорело нажитое имущество, деньги и самое ценное — воспоминания, которые хранились в семейных архивах.

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Спустя ровно два месяца после ЧП, из-за которого в городе было введено чрезвычайное положение, власти не обрадовали горожан. Согласно заключениям, которые сделала специальная комиссия, обследовавшая дома, 163 дома непригодны для восстановления, ремонту подлежат только 230 жилых помещений. Но пострадавшие в эти цифры не верят, по их словам, восстановить можно намного больше строений. Они по-прежнему уверены, что территория, где произошёл пожар, уже много лет является лакомым куском, и только путём поджога их заставили покинуть ценную территорию.

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Что касается восстановления домов, то, по мнению депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова, разрешить погорельцам вернуться на свою землю было бы дешевле, чем выплачивать компенсации. Народный избранник нисколько не сомневался, что выдача жилищных сертификатов вызовет волну возмущения. По его словам, под сгоревшими домами остались целые фундаменты. И на старом фундаменте можно возвести новые негорючие конструкции, тем более такая практика в городе есть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около месяца назад стала известна судьба территории в районе Театрального спуска, где 21 августа сгорели десятки частных домов. Ростовские чиновники громогласно заявили, что здесь появятся дороги и социальные объекты. Эта информация прозвучала из уст руководителя городского департамента координации строительства и перспективного развития Андрея Дикуна. Но это заявление сделано не только вопреки здравому смыслу, но и обещанию губернатора Голубева, который в первые же дни после пожара призвал чиновников не застраивать территорию пожара.