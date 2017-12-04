Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Ростовские погорельцы надеются на помощь Собчак, полиция не признаёт ошибок, а в карман жителей Ростовской области в очередной раз залезет «рука коммунальщиков». Чем запомнится минувшая неделя в Донском регионе — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Donland.ru Пожар в центре Ростова-на-Дону

Надежда против отчаяния

В Ростове-на-Дону на неделе открылся штаб телеведущей Ксении Собчак, изъявившей желание выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах-2018. По её словам, своей фамилией она заменит отсутствующую в бюллетенях графу «Против всех». На победу Собчак не рассчитывает, у неё якобы даже нет какой-либо предвыборной программы. Тем не менее она прибыла в столицу юга России и пообещала помощь погорельцам.

«К нам весь день приходят погорельцы. У каждого — своя ситуация: кому-то не выплатили деньги, у кого-то можно восстановить дом, но власти настаивают на сносе. У некоторых в домах жило больше людей, чем прописано. А выплаты предоставляют только по количеству прописанных. Специалисты все изучат и будут думать, что делать дальше. Помощь мы оказываем бесплатно», — цитирует руководителя штаба Собчак в Ростове Анастасию Шевченко портал 161.ru.

Станет ли помощь Ксении Собчак реальной или останется только в виде зафиксированных жалоб, покажет только время, которого не так уж и много.

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Ошибка смерти подобна

Ростовская полиция 2 декабря оказалась в центре внимания пользователей социальных сетей. Наблюдательный горожанин опубликовал в популярном сообществе города-миллионника пост, в котором указал на оплошность людей в погонах. В частности, смех вызвали флагштоки отдела полиции Ленинского района. На одном из них, как и полагается, висит российский триколор, на другом, как подметил ростовчанин, — флаг Румынии. Своё наблюдение горожанин подкрепил фотоснимком.

Но ошибку в региональном управлении МВД России признавать никак не захотели, оправдав ситуацию возможностями или ветра, из-за которого «цвета флагов смешались, и создалось неправильное впечатление» (какие, оказывается, возможности у стихии).

«У отдела полиции висят два флага — России и Ростовской области. Румынского флага там нет», — цитирует сотрудника ведомства Rostovgazeta.

Действительно, спустя буквально час после опубликования поста, на втором флагштоке появился флаг Ростовской области. Но, очевидно, что полотнище просто перевернули после разоблачения.

Очередной коммунальный грабёж

Не успевают жители Ростовской области наскрести по сусекам на оплату коммунальных услуг, как к концу года население огорошили очередной новостью. Причём, буквально в канун наступления нового месяца. С декабря 2017 года на Дону меняется норматив по общедомовому водоотведению. Его размер будет рассчитываться в зависимости от площади как многоквартирного дома в целом, так и от размеров конкретной квартиры.

«Собственники для однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м будут платить около 11 руб., двухкомнатной квартиры площадью 55,9 кв. м — около 12 руб., трёхкомнатной квартиры площадью до 70 кв. м — около 15 руб. Начальник межрайонного отдела жилищного надзора Елены Боровик отмечает, что норматив определяется на дом, исходя из мест общего пользования. Но после обращений горожан необоснованное увеличение площадей общего пользования может быть пересмотрено», — отмечает издание «Панорама».

"Такой вот подарок к Новому году», — сетуют интернет-пользователи в социальных сетях, отмечая, что подорожание никак не улучшает качество предоставляемых коммунальных услуг.

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Под угрозой взрыва

В первый день зимы Ростов-на-Дону оказался мишенью для телефонных террористов. Угрозу представляли не только звонки, но и оставленные бесхозные предметы. Учащиеся школ, вузов, посетители торговых центров и даже фитнесс-центра были эвакуированы. Все сообщения о минировании оказались ложными.

Напомним, массовая эвакуация проводилась в донской столице 19 сентября. Тогда оказались под угрозой взрыва все крупные торгово-развлекательные центры, а также здания администрации города-миллионника и правительства региона. В октябре также из-за ложного сообщения о заложенной бомбе были эвакуированы работники одного из банков на проспекте Кировском.

Кто стоит за массовым ложным минированием, до сих пор неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября 2017 года и не прекращается до сих пор. За это время было эвакуировано около двух тысяч зданий в 120 городах.

Штампованная память

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что установленный в Ростове-на-Дону памятник Советскому солдату не является оригинальным и подобные монументы можно встретить в других регионах, сообщает портал donnews.ru. В частности, однотипные композиции установлены в Тамбовской, Ивановской областях, в Башкирии.

«Сейчас талантливых скульпторов мало, однако бюджет осваивать нужно и общество решило памятники тиражировать. В результате скульптуры отливают оптом из одной пресс-формы. Памятники военно-историческое общество ставит с такой скоростью, что у них нет времени обращаться к экспертам, историкам и к корректорам. В Ростове в день открытия в надписи на монументе заметили ошибку», — цитирует издание мнение Лебедева.

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Ростов-на-Дону: Создатели памятника солдату провели работу над ошибками

Напомним, монумент «Скорбящий солдат» в Ростове-на-Дону открыли в мае 2017 года в Кумженской роще, на территории которой покоится прах более 2 тыс. бойцов. Но внимательные горожане нашли ошибку — пропущенную букву в надписи «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Спустя 10 дней ошибку исправили.